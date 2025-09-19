Diss atmak ne demek? | Rap kültüründe ve sosyal medyada diss atmak

Son yıllarda özellikle rap müzik ve sosyal medya dilinde sıkça duyduğumuz kavramlardan biri “diss atmak” oldu. Peki, diss atmak ne demek, diss kelimesi nereden geliyor ve sosyal medyada hangi anlamda kullanılıyor? Bu yazıda, diss atmanın kökenini, Türkçe’deki kullanımını ve örneklerini bulabilirsiniz.

DİSS ATMAK NE DEMEK?

Diss atmak; bir kişiyi, grubu ya da durumu küçümsemek, eleştirmek, laf sokmak veya alaycı bir şekilde karşı tarafa göndermede bulunmak anlamına gelir.

Kelime kökeni İngilizce “disrespect” (saygısızlık etmek, küçümsemek) sözcüğünden türetilmiş olan “diss”, Türkçede daha çok rap kültüründe ve sosyal medya jargonunda kullanılmaktadır.

RAP KÜLTÜRÜNDE DİSS ATMAK

Rap müziğin önemli bir parçası olan diss kültürü, rakip rapçilere laf sokma, karşı tarafı eleştirme ve sanatsal bir atışma yöntemidir.

Diss şarkı: Rapçiler tarafından doğrudan bir rakibe yönelik yazılmış şarkıdır.

Battle rap (rap atışması): Canlı performanslarda karşılıklı diss atışmalarının yapıldığı sahnedir.

Örneğin, Türkçe rap dünyasında sık sık diss atışmaları gündeme gelir ve bu da rap kültürünü dinamik kılar.

SOSYAL MEDYADA DİSS ATMAK

Diss atmak yalnızca rap müzikte değil, sosyal medyada da oldukça yaygın kullanılan bir ifadedir.

Bir kişinin paylaşımına alaycı yorum yazmak: “Arkadaşına resmen diss attı.”

Twitter/X’te imalı bir şekilde laf sokmak: “O tweet aslında eski sevgilisine diss’ti.”

TikTok ve Instagram videolarında ünlülere yönelik eleştiri yapmak: “Fenomenlere diss atan video viral oldu.”



DİSS ATMAK İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

“O rap şarkısında rakibine sert bir diss attı.”

“Arkadaş grubunda sürekli diss atıyor, ortamı geriyor.”

“O paylaşım kesin bana diss’ti.”

DİSS ATMAK TÜRKÇE’DE NE İFADE EDER?

Diss atmak ifadesi Türkçe’de şu kavramlara karşılık gelir:

Laf sokmak

Eleştirmek

Dalga geçmek

Küçümsemek

İmalı söz söylemek

Özetle, diss atmak; bir kişiyi veya durumu küçümsemek, eleştirmek ya da alaycı sözlerle karşı tarafa mesaj göndermek anlamına gelir. Rap kültüründen doğan bu ifade, günümüzde sosyal medya paylaşımlarında ve gündelik hayatta sıkça kullanılmaktadır.