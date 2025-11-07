Divriği Demir Maden Ocakları fiilen kapandı: 700 kişinin işine son verildi

Erdemir ve alt taşeron şirketi Ermaden’in aldığı karar ile Divriği Demir Madeni üretimini durdurdu.

Divriği gazetesinde yer alan habere göre Ermaden yetkilileri Divriği Maden Ocakları'nın kapatılma gerekçesini, Çin tarafından dünya piyasalarına ucuz fiyattan ihraç edilen demir ve çelik ürünlerinin Türkiye’de maden üretimini tamamen durdurduğunu belirtti.

OYAK Erdemir’in alt taşeronu Ermaden, Divriği Demir üretim çalışmalarını durdurma kararı aldı. Ermaden İşletmesinin maden ocaklarını kapatma kararının ardından, alt taşeron Çiftay Divriği bölgesinden çekildi. Alt taşeron Çiftay Firması bünyesinde çalışan yaklaşık 700 işçiye tazminatları ödenerek 2025 yılı sonu itibarıyla demir madeni üretimi tamamen durdurulacak.

Ermaden Şirketi yetkililerinin açıklamasına göre Çin’den ucuza ihraç edilen demir ve çelik ürünleri Türkiye’deki üretim maliyetlerinin çok altında piyasalara sürüldüğü için, madeni fiyatlarına, demir ve çelik ürünlerine karşı rekabet edemediklerini, üretim maliyetlerinin Çin tarafından belirlenen satış fiyatlarından bile yüksek olduğunu açıklandı.

700 İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Divriği Demir-Çelik İşletmesinin 2008 yılında OYAK ERDEMİR’e özelleştirilmesinin ardından 17 yıl sonra işletme üretimi durdurdu. ÇİFTAY yetkilileri, yeraltı maden üretiminde çalışan yaklaşık 700 işçiye tazminatlarının ödenmesinden sonra işletmenin bu yılın sonunda üretimin tamamen duracağı bildirildi.

1997'DE ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

1997 yılında özelleştirilerek OYAK’a satılan ve alt taşeron Ermaden A.Ş ile onun da alt taşeronu Çiftay Madencilik tarafından işletilen yeraltı ocakları 31 Aralık 2025 tarihinde kapanacak.

Ermaden yetkililerinin açıklamalarına göre yerüstü üretimde çalışan yaklaşık 45 işçi ise çalışmaya devam edeceği bildirildi.

DEMİR EXPORT KAPATILMIŞTI

Madenleri ve yeraltı zenginlikleriyle bilinen Divriği’de madencilik yapan, Koç Holdinge bağlı Demir Export İşletmesi geçtiğimiz aylarda üretimi tamamen durdu. İşletmede çalışan yaklaşık 250 işçinin işine son verilmişti. Geçtiğimiz Ay Ermaden İşletmesinin alt Taşeron Şirketi Çiftay Firması'ndan 18 İşçi çıkarılmıştı.

MADEN İŞÇİLERİ DESTEK BEKLİYOR

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş geçtiğimiz Ekim Ayı başında alt taşeron Çiftay işletmesinden tazminatları verilerek işten çıkarılan 18 işçi için çok sert açıklamalar yapmıştı.

İşten atılan bazı işçiler Divriği Gazetesi’ne yaptıkları açıklamada, “Divriği Belediye Başkanımız Sayın Cihan Deniz Akbaş 13 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada bizlere sahip çıkmıştı. O zaman 18 işçinin işine son verilmişti. Şimdi ise yaklaşık 700 işçinin işine son verildi. Bu işçiler kısa sürede iş bulamazsa, çalışmazsa Divriği’den toplu göçler yaşanır” dedi.

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş 13 Ekim tarihinde Divriği Belediyesi önünde yaptığı açıklamada “Duruşumuz belli. Tavrımız net. Bu 18 işçi işe alınacak. Şartsız koşulsuz buradan açıklıyorum. Arabuluculuk sürecini durdurun. Çıkardığınız işçileri işe derhal geri alın. İşten çıkarmalara son verin. Size 10 gün süre veriyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya tüm dernekler hazır, İşçiler hazır çadırlarımız hazır. Bizim meşhur bir yeşil çadırımız var bu çadırı şirketinizin önüne 10 bin kişiyle kurdurtmayın” demişti.

Akbaş’ın yaptığı açıklamanın üzerinden bir ay geçmeden işletmeci firma Ermaden Divriği Maden üretimini tamamen durdurma kararı alarak yeraltında çalışan bütün işçileri tazminatlarını ödeyerek işten çıkarma kararı aldı. 31 Aralık 2025 tarihinde işletmede üretime son vermiş olacak. İşletmenin bu kararının ardından Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş herhangi bir açıklama yapmadı