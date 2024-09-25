Divriği Kültür Derneği'nin düzenlediği 37. Pilav ve Kültür Şenliği 6 Ekim'de

Divriği Kültür Derneği'nin geleneksel 37. Pilav ve Kültür Şenliği 6 Ekim'de düzenlenecek.

Divriği Kültür Derneği tarafından yapılan açıklamada şenliğin festival konseptinde yapılacağı belirtilirken, "Kültürel zenginliğimizin yaşatılacağı, toplumsal kimliğimizin perçinleneceği ve yaşamın içinde biz de varız diyerek sözümüzü söyleyeceğimiz bir büyük buluşma" denildi.

‘Bilimsel, Laik ve Eşit Eğitim Hakkı’ temasıyla gerçekleştirilecek şenlik bu yıl ‘Nesin Vakfı’ ile dayanışma içinde olacak.

Belgrat Ormanı Kemerburgaz Fatih Çeşmesinde gerçekleştirilecek festival saat 10.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek.

Konuk sanatçılar şöyle:İlhan Şeşen – Vedat Sakman



Zeynep Bakşi Karatağ



Tuncay Balcı



Cankat Erdoğan



Bedriye Alkan



DKD Kadın Korosu



DKD Halk Oyunları



İlyas Yılmaz ve Fırtına Horon Ekibi

İlknur Kaplan'ın sunacağı festivalde çocuk atölyeleri, el sanatları, fotoğraf ve resim sergisi, söyleşiler, kitap stantları ve kültür sanat etkinlikleri gibi alan etkinlikleri düzenlenecek.