Divriği Kültür Derneği'nin düzenlediği 37. Pilav ve Kültür Şenliği 6 Ekim'de
Divriği Kültür Derneği tarafından düzenlenen 37. Pilav ve Kültür Şenliği 6 Ekim'de Belgrat Ormanı Kemerburgaz Fatih Çeşmesinde gerçekleştirilecek. Alan etkinliklerinin düzenleneceği festivalde sanatçılar da yer alacak.
Divriği Kültür Derneği'nin geleneksel 37. Pilav ve Kültür Şenliği 6 Ekim'de düzenlenecek.
Divriği Kültür Derneği tarafından yapılan açıklamada şenliğin festival konseptinde yapılacağı belirtilirken, "Kültürel zenginliğimizin yaşatılacağı, toplumsal kimliğimizin perçinleneceği ve yaşamın içinde biz de varız diyerek sözümüzü söyleyeceğimiz bir büyük buluşma" denildi.
‘Bilimsel, Laik ve Eşit Eğitim Hakkı’ temasıyla gerçekleştirilecek şenlik bu yıl ‘Nesin Vakfı’ ile dayanışma içinde olacak.
Belgrat Ormanı Kemerburgaz Fatih Çeşmesinde gerçekleştirilecek festival saat 10.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek.
Zeynep Bakşi Karatağ
Tuncay Balcı
Cankat Erdoğan
Bedriye Alkan
DKD Kadın Korosu
DKD Halk Oyunları
İlyas Yılmaz ve Fırtına Horon Ekibi
İlknur Kaplan'ın sunacağı festivalde çocuk atölyeleri, el sanatları, fotoğraf ve resim sergisi, söyleşiler, kitap stantları ve kültür sanat etkinlikleri gibi alan etkinlikleri düzenlenecek.