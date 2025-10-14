Divriği’deki ERDEMİR tesislerinde 18 kişi atıldı

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) Ermaden'e bağlı taşeron firma Çiftay Madencilik'in Divriği tesislerinde "küçülme" bahanesiyle işten çıkarmalar başladı. 10 Ekim Cuma günü itibarıyla, DİSK Dev Maden Sen temsilcisi başta olmak üzere 18 işçinin işine son verildi. İşten çıkarmaların yaklaşık 200 işçiyi kapsayacağı iddia ediliyor.

Şirket, 18 işçiyi işten çıkarırken idari bina önünde jandarma ve özel güvenlik görevlileri bekledi. İşten çıkarılan ve halen çalışmakta olan işçiler, durumla ilgili olarak Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Akbaş, Divriği'deki tüm demokratik kitle örgütleri, sendika ve siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunarak dün sabah bir toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda siyasi parti, demokratik kirle örgütleri, sendikalar ve işine son verilen işçilerin temsilcilerinden oluşan 12 kişilik bir komite kuruldu. Komite, ilk eylem olarak dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, işçi çıkarılmaları durdurulana ve işine son verilen işçiler geri alınana kadar hak mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.