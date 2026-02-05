Divriği’yi mücadele alanına çevireceğiz

Emek Servisi

Sivas Divriği’de maden işçileri ayaklandı. Küçülme bahanedsiyle işlerine son verilen işçiler Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek açıklama yaptı. Davul zurnayla halkaylar çeken işçiler, ardından esnafları dolaştı. Emekçiler, “Ya ekmeğimizi bölüşüp hep beraber yiyeceğiz ya da kimse bizi sömürerek ekmek yiyemeyecek” sloganlarıyla Divriği sokaklarını mücadele alanına çevirdi. İşçiler, yeraltı demir madeni yeniden açılıncaya ve işçiler işbaşı yapıncaya kadar direnişi sürdüreceklerini vurguladı.

250 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Divriği’de, OYAK’a bağlı ERMADEN AŞ’nin yeraltı demir madenini kapatmasının ardından alt taşeronlarda çalışan yaklaşık 250 işçi işsiz kaldı. Şirket, ekim ayında aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu 18 işçiyi telefonla arayarak, herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkardığını bildirmişti. Ağır kış koşullarına rağmen direniş çadırında nöbetlerini sürdüren işçiler, 74 gündür devam eden mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti. Direniş çadırında yapılan açıklamada, “İşten çıkarmalara ve hak gasplarına boyun eğmeyeceğiz. 74 gündür süren direnişimizin gücüyle bir kez daha sesleniyoruz” denildi.