Diyabakır’da şiirsel buluşma

Kültür Sanat Servisi

Diyarbakır Edebiyat Evi (Wêjegeh Amed) yeni yılda da kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. 8 Ocak saat 18.00’de Diyarbakır Edebiyat Evi’nde (Wêjegeh Amed), ‘Şiir özgürlüğün neresinde?’ sorusu etrafında Sylvain Cavaillès’in moderatörlüğünde Lara Dopff ve Yves Ouallet şiirle nasıl özgürlüğün nasıl inşa edilebileceğine dair fikirlerini paylaşacak ve Ebru Erbaş’ın Türkçeye çevirdiği bazı şiirlerini okuyacaklar.

2015 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Fransa merkezli yayınevi Éditions Phloème​, Fransa’da ve yurtdışında şiirsel metinler ve denemeler yayınlıyor.