Diyabetli çocuklar için sürdürülen mücadele sonuç verdi

Türkiye'de yaklaşık 30 bin Tip 1 diyabet hastası çocuğu ilgilendiren ve ailelerin yıllardır talep ettiği 'sensör' desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme sistemi kapsamına alındı.

Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, diyabetli çocuklar için verilen mücadelenin sonuç verdiğini belirterek "Sensörler 18 yaş altı tüm tip 1 diyabetli çocuklar için ayrımsız SGK kapsamına alındı. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Bundan sonra bu hakkın 18 yaş üstünü kapsaması, sensörler için desteğin artırılması ve insülin pompalarına adil erişim sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Pof. Dr. Hatun, insülinden sonra birçok önemli gelişme olduğunu ancak bunların içinde sensörlerin önemli bir yerde olduğunu anımsatarak "2015’te kullanılmasının onaylanması tip 1 diyabetlilerin yıldızının parladığı ikinci büyük an olarak anılmayı hak ediyor. Çünkü sensörler sadece glukoz ölçümünü sürekli ve kolay hale getirdiği için değil, otomatik insülin pompaları gibi insülin tedavisini mümkün olduğunca pankreasa yaklaştıran teknolojilere kapı açtığı için önemli bir gelişme" diye konuştu.

GLUKOZ GÖZÜ

Sensörlerin diyabetli çocukların 'üçüncü gözü-glukoz gözü' olarak işlev gördüğünü kaydeden Prof. Hatun, "Glukoz seyrinin gece ve gündüz, eksiksiz bir tablosunu görmemizi sağlıyor, korku yerine, bilgiye dayalı tip 1 diyabet tedavisini mümkün kılıyor, ailelerin kâbusu olan gece kan şekeri düşüklüğünü ve korkusunu önlüyor, diyabete bağlı stresi belirgin ölçüde azaltıyor. Bütün bunların yanında sensörler, başta Hba1c olmak üzere, glukoz izlem parametlerinin iyileşmesini, uzun dönemde komplikasyonların yüzde 40 oranında azalmasını sağlıyor. O yüzden, uzun süredir sensörleri, diyabetli çocukların kaderini değiştiren en önemli ilerleme olarak tanımlıyorum" diyerek sensörlerin önemini anlattı.

3500 TL DESTEK

Diyabet sensörleri ile ilgili 7 yıldır mücadele veren Prof. Hatun, şöyle devam etti:

"Bir grup arkadaşımızla beraber, son yedi yıldır sensör mücaledesine 'baş koyduk' diyebilirim. 9 Aralık akşamı cumhurbaşkanının açıkladığı üzere yedi yıldır hep beraber verdiğimiz mücadele sonuç verdi ve sensörler 18 yaş altı tüm tip 1 diyabetli çocuklar için ayrımsız SGK kapsamına alındı. Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Öğrendiğimize göre SGK aylık 3500 TL destekte bulunacak. Aslında bu ülkemizde 30 bin civarındaki tip 1 diyabetli çocuk için yılda 1 milyar civarında bir destek demek. Hiç kuşkusuz daha fazla miktarda desteği hepimiz isterdik ama şimdi bunun kıymetini bilme, bu desteği hak etme, ülkemizdeki tip 1 diyabetli çocukların bakımını ilerletme, bunun için kol kola verme zamanı.

Bugünün ülkemizdeki tip 1 diyabetli çocuklar için önemli bir gün olduğu düşüncesi ile 30 bin tip 1 diyabetli çocuk ve ailesine sevinçle sarılıyorum. Kapısını çaldığım herkese, diyabetli çocuklara destek olmayı üstüne vazife olarak gören bütün dostalarımıza, beraber mücadele verdiğimiz arkadaşlarımıza tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu hakkın 18 yaş üstünü kapsaması, sensörler için desteğin artırılması ve insülin pompalarına adil erişim sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Tabi şimdi işin ticaretini yapan birçok firma da ucuz ama güvenli olmayan, çocuklarda yayınlanmış klinik çalışması olmayan sensörleri pazarlayarak, SGK desteğinden pay kapmak için atağa geçecek. SGK yetkilerinin buna izin vermeyeceğini, sensörler ile insülin dozları dahil diyabet tedavisi ile ilgili birçok hassas ve önemli kararlar verildiğinden SGK tarafından desteklenecek sensörlerin klinik araştırma verilerine göre kaliteli ve güvenilir olmasının sağlanacağını, bu amaçla ödenecek sensörlerin bir bilim kurulunca belirleneceğini düşünüyorum."