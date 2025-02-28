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Diyadin’de murat nehri buz tuttu

Ajans Haberleri
  • 28.02.2025 12:11
  • Giriş: 28.02.2025 12:11
  • Güncelleme: 28.02.2025 12:11
Kaynak: İHA
Diyadin’de murat nehri buz tuttu

Ağrının Diyadin ilçesinde bulunan Murat Nehri dondu
Ülkemizde kış mevsiminin en çetin yaşandığı yerlerden biri olan Ağrı’da etkili olan aşırı soğuklar, günlük yaşamı neredeyse durma noktasına getirdi. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak amacıyla battaniyelerle sararken, hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle Murat Nehri’nin yüzeyi tamamen buzla kapladı. Sisle ve buz tabakalarıyla örtülen nehirde, su yüzeyinde hareket eden buz kütleleri görsel bir şölen sundu.

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