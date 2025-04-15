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Diyadin’de nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 15.04.2025 15:50
  • Giriş: 15.04.2025 15:50
  • Güncelleme: 15.04.2025 15:50
Kaynak: İHA
Diyadin’de nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Dünden beri karla karışık yağmur devam ederken, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde lapa lapa kar yağışı tüm alanları beyaza bürürken, manzaralar kış mevsimini anımsattı.
Vatandaşlardan Muhammed Kaya, 15 Nisan’da hem yağmurun hem karın yağmasına şaşırmadığını belirterek, "Bu Allah’ın işidir; ister yağmur yağar, ister kar yağar. Bu, Allah’ın bize vermiş olduğu bir güzelliktir dedi.

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