Diyaliz skandalında mavi su gizemini hâlâ koruyor

Haber Merkezi

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs’ta diyalize girdikten sonra fenalaşan 3 hastanın yaşamını yitirmesinin ardından hâlâ olayın neden yaşandığı netlik kazanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada entübe olan hasta kalmadığını, 16 hastanın taburcu edildiğini, 14 hastanın ise tedavisinin sürdüğünü söyledi ancak olayın nedenine ilişkin tek bir cümle kurmaması dikkat çekti. Yaşananların ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti de önceki gün Burdur’a gitti.

Hem başhekim hem de hekimler ve sağlık emekçileri ile görüşen heyet, özetle şu açıklamayı yaptı: ‘’Yapılan görüşmelerde erken açılışı yapılacağı gerekçesiyle hastanenin tam teslim edilmediği, geçici teslime bağlı olarak su tesisatında bir sorun olabileceği, hekimlerin/sağlık emekçilerinin olay günü musluklardan mavimtırak bir su aktığını aktarmasının da bunu doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.’’