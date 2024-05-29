Diyaliz sonrası üçüncü ölüm: "Gerçeklerin üzerini kapatmayın"

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 3'ü yaşamını yitirdi. Olayın diyaliz tedavisinde kullanılan su tanklarına ‘Etilen glikol’ adlı kimyasal maddesinin karışmasıyla ilgili olduğu iddia edildi. CHP heyeti olayın ardından tedavi gören hastaların durumu hakkında bilgi almak için bölgeye gitti. "Bu olayın dünyada örneği yok, Sağlık Bakanlığı devreye girmeli" diyen heyet "Gerçeklerin üzerini kapatmayın" çağrısı yaptı.

Sibel BAHÇETEPE

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 33 hastadan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 88 yaşındaki Saniye Aksöz ve henüz kimliği açıklanmayan bir hasta daha yaşamını yitirdi. Bzı hastaların entübe edildiği, diğer hastaların da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

5 ay önce açılan diyaliz merkezinde yaşanan ölümler endişeleri artırdı. Hastaların sağlığını tehdit eden bu olayın diyaliz tedavisinde kullanılan su tanklarına antifiriz içinde bulunan ‘Etilen glikol’ adlı kimyasal maddesinin karışmasıyla ilgili olduğu ve diyaliz sırasında hastalara damardan bu kirlenmiş suyun verildiği öne sürüldü.

İncelemelerde bulunan CHP heyeti ise Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesi çağrısında bulundu.

25 Mayıs'ta Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikâyetlerle hastaneye gitmiş, hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istemişti.

Bazıları da ambulansla hastaneye getirilmişti. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve 1'i Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden 1'i entübe edilmişti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

"SORUMLULAR HESAP VERSİN"

Olayın ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan 70 yaşındaki Mustafa Demir önceki gün yaşamını yitirdi. Demir memleketi Karamanlı'da toprağa verildi.

Demir'in akrabası Atalay Dut, "Eniştem 10 yıldır diyalize giriyordu. İhmali olanlardan davacıyız. Sorumlular kimse hesap versin" dedi. Dün de Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti.

CHP Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala ve Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan’dan oluşan heyet, konu hakkında bilgi almak ve hastaları ziyaret etmek amacıyla Afyonkarahisar, Burdur ve Antalya’da incelemelerde bulundu. BirGün'ün edindiği bilgilere göre, ilk olarak 27 Mayıs'ta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne giden heyet, burada başhekim yardımcılarının olumsuz tutumu ile karşılaştı; ne hastalar ne de hasta yakınları ile görüşülebildi. Ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ziyaret eden heyet bir hasta yakını ile görüşülebildi, hastalar ziyaret edilemedi. Ardından Burdur’a geçildi. Randevu alınmış olmasına rağmen Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi, İl Sağlık Müdürü ve Vali ile görüşülemediği öğrenildi. Antalya’ya geçen heyet önceki gün de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi'ne giderek hasta yakınları ve bir hasta ile görüştü. Hasta yakınlarının Burdur’dan hiçbir yetkilinin kendilerini aramadığından yakındı.

"AÇIKLAMA YAPILMALI"

CHP milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, hastaların sağlığını tehdit eden bu olayın diyaliz yapılan suya ‘Etilen glikol’ kimyasal maddesinin karışmasıyla ilgili olduğu iddialarının olduğunu söyledi. Pala, şöyle devam etti: "Klima bakımı sırasında boşaltılan etilen glikolün önce hastanenin arıtma sistemine karıştığı, musluklardan mavi renkli ve köpüklü su aktığı bilgisi var. Daha sonra bu kirlenmiş suyun diyaliz yapılan ana saf su tankına karıştığı ve diyaliz sırasında hastalara damardan bu kirlenmiş suyun verildiği iddia ediliyor. Nasıl bir tasarım hatası varsa bu madde hastanenin ana su arıtma sistemine karışıyor, daha sonra da buradan tamamen saf su olması gereken diyalizin saf su tankına karışıyor. Olayın hafta sonuna denk gelmesi yüzünden diyaliz teknisyeni görevlendirilmediği ve bu yüzden bakım sonrası saf su tankında mavi renk değişikliği olduğu halde diyaliz su sisteminin kontrol edilmediği iddia ediliyor. Yetkililerden bilgi alınamaması, hasta ve yakınlarının ziyaret edilmesinin engellenmeye çalışılması; idarenin hatasını gizlemek eğiliminde olduğunu düşündürmektedir. Savcılık ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayın nedenlerinin ortaya çıkması beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı ivedi olarak konuya ilişkin açıklama yapmalıdır."