Diyalize giderken otomobil çarpan kişi ağır yaralandı

Amasya'da diyalize girmek için evden çıkan Necdet Ödübek (61), yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi'nde meydana geldi. Fikri Ç. yönetimindeki 05 ABK 656 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necdet Ödübek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulup, başından yaralanan Ödübek, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Böbrek rahatsızlığı bulunan ve diyalize girmek için evden çıktığı öğrenilen Ödübek'in beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.