Diyalog yolu artık tükendi

Bilge Su YILDIRIM

600 bini aşkın işçiyi ve ailelerini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü’nde hükümeti temsilen eden işveren sendikasından gelen sefalet dayatmasına tepkiler sürüyor.

107 gündür pazarlık masasına teklif getirmeyen Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), önceki gün sunduğu teklifte kamu işçilerine 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, sonraki 6 ayı içinse yüzde 8 oranında zam önerdi. Teklif, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 7, ikinci yarısı için ise yüzde 8 oranında zam içerdi. TÜHİS, üç ay sonra masaya getirdiği bu teklifle konfederasyonlar Türk-İş ve Hak-İş’in şubat ayında sunduğu 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer altı aylar için yüzde 25 oranında zam talebinin 3’te 1’ini bile karşılamayan bir artış önerdi. Konfederasyonların talebi aynı zamanda en düşük günlük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi ve 2025’in ikinci yarısı ve sonraki 6 aylık dönemler için yüzde 10 refah payı verilmesini içeriyordu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, masaya getirilen teklif ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Yarın (pazartesi) kamu emekçilerinin toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecine dair bir eylem haritası açıklayacaklarını aktaran Koçak, şunları söyledi: “Kamuda çalışan işçilerle memurların, kamu emekçilerinin arasında bir fark yok, bilindiği gibi sefalette eşitleniyoruz. TÜHİS’in masaya getirdiği bu teklif, aynı zamanda, TİS sürecinde bizim önümüze ne geleceğini de gösteriyor. Gecikmeli olarak geldiği halde yüzde 16’lık bir zam öngören bir teklif aslında Şimşek programının biz emekçiler için sefalet dışında hiçbir vaadinin olmadığının itirafı.”

“Masaya getirilen teklif bize tek bir şey söylüyor” diyen Koçak, şöyle devam etti: “Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın önceki gün yaptığı ‘Bizi greve çıkmaya sürüklüyorsunuz’ açıklaması çok geç kalınmış bir açıklama. Emekçilerin beraberce örgütlü bir mücadele yürütmeleri gerekiyor. Genel grev seçeneğini konuşmalı, düşünmeliyiz.”

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) da yaptığı açıklamada, "Enflasyonun çok üzerinde, refah payını da içeren, gerçekçi, insanca yaşanabilir bir ücret artışı talep ediyoruz" dedi.