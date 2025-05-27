Diyanet 1 yıl dayanamadı: 784 bin TL’lik büro malzemesi

AKP hükümetleri döneminde fahiş harcamaların sembolü haline gelen, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı tüm kamu kurumlarına yayıldı. Türkiye’de on milyonlarca yurttaş ekonomik krizin gölgesinde yaşam mücadelesi verirken kamu adına yapılan fahiş harcamalar hız kesmedi. İktidar, kamunun harcamalarına kısıtlama getirmek için çıkarttığı Tasarruf Tedbirleri Genelgelerine 2024 yılında bir yenisini daha ekledi. 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında bir dizi tasarruf önlemi hayata geçirildi.

Kamunun, kısıtlama getirilen harcama kalemlerinden biri de kırtasiye ve bilişim malzemeleri oldu. Genelgede, "Kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu haller hariç olmak üzere 3 yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, tefrişat, bilgisayar ve donanımı ile benzeri demirbaş alımı yapılmayacaktır. Bu varlıklar, ekonomik ömrü tamamlanmadan hiçbir şekilde elden çıkarılmayacaktır" denildi.

GENELGE DELİNDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni birinci yılı dolmadan deldiği öğrenildi. 2025 yılı için verilen 130,1 milyar TL’lik bütçesi ve fahiş harcamaları nedeniyle tepki çeken başkanlığın 11 Nisan 2025 tarihinde yüz binlerce liralık kırtasiye ve bilişim malzemesi aldığı belirlendi.

İHALESİZ ALINDI

Nisan 2025’te gerçekleştirilen ihale kapsamında alınan kırtasiye ve bilişim malzemelerinin detayları paylaşılmadı. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin kesin hükümle yasakladığı kırtasiye ve bilişim malzemeleri için Diyanet’in ödediği paranın ise 784 bin 15 TL olduğu bildirildi. Satın alma, ihale gerçekleştirilmeksizin doğrudan temin yöntemiyle yapıldı.