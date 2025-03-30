Diyanet 2025’e hızlı başladı: Fetvalar 1,9 milyon TL’ye kitaplaştırılacak

Yoksulluk ile boğuşan yurttaşın vergileri ile oluşturulan 130,1 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025’in ilk matbaa harcamasına imza attı. Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcaması gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılını, “Fetvalar” isimli kitabın basım ihalesi ile açtı. İhale kapsamında 2 milyon TL’ye yakın harcama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Fetvalar” isimli kitabın basımı için 22 Ocak’ta ihale düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ihalede, Pazarlık 21/F yöntemi kullanıldı.

YÖNTEM PAZARLIK

Kamu idarelerine, 2 milyon 15 bin TL’ye kadar olan alımlarda kullanma izni verilen Pazarlık 21/F yöntemli ihalede üç matbaa şirketinden teklif alındı. Başkanlığın 2 milyon 50 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye verilen en yüksek teklif 1 milyon 986 bin TL, en düşük teklif ise 1 milyon 945 bin TL oldu.

SÖZLEŞME 1 MİLYON 975 BİN TL

Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı’nca oluşturulan ihale komisyonu, teklifleri değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından, 1 milyon 945 bin TL ile ihaledeki en düşük teklifin sahibi Sarıyıldız Ofset Ambalaj Kağıtçılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzalandı.

İHALELER TAM GAZ DEVAM

Aralarında tartışmalı fetvaların da bulunduğu çok sayıda fetvanın tek bir kitapta toplanması için 1 milyon 945 bin TL’lik anlaşma yapan Diyanet, 8 Nisan’da ise “Elifba Kur'an Öğreniyorum” ve “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum" adlı eserlerin basımı için ihale düzenleyecek. Başkanlık, 2026 yılı takvimlerinin basım ihalesini ise 6 Mayıs’ta gerçekleştirecek.

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REKOR BÜTÇE

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılında kitap basımı için 563,9 milyon TL kaynak kullanması bekleniyor. Başkanlığın 2024 yılında gerçekleştirdiği kitap basım harcaması ise 240 milyon 802 bin TL ile ifade ediliyor.