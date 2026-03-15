Diyanet 3 Mart’ı yok saydı: "Kuruculara saygısızlık"

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924’te kuruldu. 3 Mart 1924’te, Türkiye’nin laikleşme sürecindeki en önemli siyasi devrimlerden biri olarak kabul edilen devrim de hayata geçirilerek halifelik kaldırıldı.

Safi Arpaguş başkanlığındaki Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart’ı yok sayarak kutlamadı. Başkanlığın kurumsal sitesi ve sosyal medya hesaplarından kuruluş gününe yönelik tek bir paylaşım dahi yapılmadı. Başkanlık personeli 3 Mart kayıtsızlığını, “Kendi kuruluşunu ve meşruiyetini bile anmaktan korkan bir yönetim var" ifadesiyle yorumladı.

VAKFA KUTLAMA

3 Mart’ı kutlamayan başkanlık, 13 Mart tarihinde kurulan Diyanet Vakfı'nın kuruluş yıl dönümüne ise kayıtsız kalmadı. 13 Mart, Diyanet’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile kutlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş imzasıyla yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşundan bu yana iyiliği merkeze alarak insanlığa hizmet eden Türkiye Diyanet Vakfımızın 51’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Eğitimden kültüre, insani yardımdan din hizmetlerine kadar yurt içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanında önemli faaliyetler yürüten vakfımıza emek veren herkese teşekkür ediyor; hayırlı hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum."

"ORTADA BİR İHANET VAR"

BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, “Ortada bir ihanet var” diyerek şunları söyledi: “Aldığımız maaşları, ailemizin geçimini temin ettiğimiz imkanları, boğazımızdan geçen lokmaları borçlu olduğumuz Diyanet'in kuruluşunu kutlamamak büyük bir ihanettir. Yeni başkan Arpaguş, eğer bir cübbe giyebiliyorsa bunu Diyanet'e borçlu. 3 Mart tarihinde Ramazan ayını fırsat bilip Diyanet'i kuran devlet büyüklerine, emek veren ve vefat eden tüm çalışanlarına hatimler okuyup dua edilseydi herkesin takdiri kazanılırdı. Yazıklar olsun. Erbaş beyaz olan cübbenin çok leke almasına sebep oldu. Arpaguş kurumu dibin dibine indirecek."