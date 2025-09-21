Diyanet afet kültürü oluşturacak

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu yayımlandı.

Afet ve acil durum süreçlerinde yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin ‘yol haritası’ işlevi gören kılavuzda Diyanet de yer aldı.

Kılavuzda, afetlerin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kılavuzda Diyanet’e düşen sorumluluklar şöyle sıralandı:

• Afet farkındalığı ve afet kültürü çalışmalarına hutbe, vaaz ve eğitim içerikleri ile destek sağlanması

• Özel gereksinimli bireyler, çocuklar, yaşlılar için bilgilendirme/rehberlik etkinliklerine sahada destek sunulması

• Kitle iletişiminde doğru bilgi ve etik yayıncılık süreçlerinin desteklenmesi

• Kitlesel göç bağlamında toplumsal uyum bilgilendirmelerinin yapılması

• Afet anında cami ve diğer ibadet mekânlarını geçici barınma, yardım dağıtım ve manevi destek merkezleri olarak düzenlenmesi

• Afet bölgesindeki dini gereklilikler ve cenaze hizmetlerini organize ederek mağdur ailelere manevi destek ve taziye sürecinde lojistik destek sunulması

• AFAD ve yerel yönetimlerle eşgüdümlü olarak iletişim kanallarını kullanıp doğru dini bilgi ve yönlendirmeyi zamanında iletilmesi

• Afet/acil durumdan etkilenen toplum, topluluk, aile, grup ve bireylerin “gündelik yaşama geri dönme” kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmaların yapılması

• Kayıp ve yas sürecinin ilk dönemlerinden başlayarak ibadet mekânları tahsisi dahil olmak üzere manevi destek programlarının planlanması ve yürütülmesi.