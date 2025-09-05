Diyanet, 'ahlâksızlığın' çözümünü zorunlu din dersinde buldu

Yaptığı harcamalar ve yönettiği bütçe kadar cuma hutbeleriyle de gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, bugünkü hutbede öğrencilerin, okullarda zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini önemsemesi gerektiğini belirtti.

Çocukların, aile ve okulda 'öğrenemediği saygı ve sevgi' nedeniyle 'ahlâksızlığa' savrulabildiğini savunan Diyanet, çözümü 12 Eylül darbesinin ardından kabul edilen anayasayla zorunlu hale getirilen 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' dersinde buldu.

"BÜYÜK BİR FIRSAT"

Hutbede, 12 Eylül rejiminin getirdiği ancak laiklik ilkesiyle çeliştiği için bazı toplum kesimleri tarafından kaldırılması istenen zorunlu din dersinin 'büyük bir fırsat' olduğu kaydedildi.

Hutbenin ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklarımızın değerlerimize bağlı birer insan olarak yetişmeleri için, aile, okul ve toplum el birliğiyle sorumluluklarımızı yerine getirelim. Okullarımızda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini büyük bir fırsat bilelim. Ahlaki ilkeleri hem teorik hem de pratik olarak çocuklarımıza kazandıralım. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in doğumunun 1500’üncü yılı münasebetiyle okullarımızda Peygamberimizin Hayatı ve Kur’an-ı Kerim dersini bu yıl daha çok öğrencimizin; severek, muhabbet ve heyecan duyarak seçmesini sağlayalım."