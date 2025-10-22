Diyanet Akademisi para öğütüyor

Diyanet Akademisi kurulmasına yönelik kanun teklifi, 16 Mart 2022 tarihinde TBMM'de kabul edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurulacak akademide, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği bildirildi. Öte yandan akademide, yurtdışından gelen din görevlilerine eğitimler de verileceği belirtildi.

Eğitimciler, tüm itirazlara karşın kurulması kararlaştırılan Diyanet Akademisi’ne, “Eğitim birliğini bozacak” gerekçesiyle tepki gösterdi. Akademi, geniş yetkilerle donatılırken akademide eğitim gören erkek adaylara askerlikten muafiyet getirildi. Akademideki personelin aylık ve ek dersi ücreti karşılığında okutacakları haftalık ders saatinin sayısını belirleme yetkisi ise Cumhurbaşkanı’na verildi.

REKOR KAYNAK

Tartışmaların gölgesinde, tüm tepkilere karşın kurulan akademinin kamuya yükü, TBMM’ye sunulan bütçe belgeleri ile ortaya konuldu. Diyanet Akademisi’nin 2024 yılında 2,5 milyar TL’ye yakın para harcadığı belirlendi.

Diyanet Akademisi için 2024 yılının başında 2 milyar 340 milyon 629 bin TL ödenek verildi. Akademinin ödeneği 2024 yılı içinde alınan karar kapsamında artırılarak 2 milyar 489 milyon 169 bin TL’ye çıkarıldı. Diyanet’in akademisinin 2024 yılının sonunda yaptığı harcama kayıtlara, 2 milyar 432 milyon 427 bin TL olarak geçti. Akademinin toplam 2,4 milyar TL’lik harcamasının 1,7 milyar TL’si, personel giderlerinden oluştu.

Diyanet Akademisi’nin 2025 yılının ilk yarısında yaptığı harcama da hesaplandı. Diyanet Akademisi için 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde kullanılan kaynak, 1 milyar 512 milyon 913 bin TL olarak kaydedildi. Akademide Ocak 2024 ile Haziran 2025 dönemini kapsayan bir buçuk yılda yapılan harcamaların toplamı ise 3 milyar 853 milyon 542 bin TL olarak gerçekleşti.

2026’YA 5,9 MİLYAR TL

Tartışmaların gölgesinde kurulan akademiye 2026 yılı için teklif edilen ödenek de paylaşıldı. TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre, Diyanet Akademisi’ne 2026 yılı için toplam 5 milyar 962 milyon 144 bin TL kaynak öngörüldü.