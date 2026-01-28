Diyanet akademiyi solladı: 117 üniversite Diyanet’e yetişemedi

Türkiye’de giderek derinleşen yoksulluğun gölgesinde yaşam mücadelesi veren yurttaşların vergileriyle oluşturulan 174,3 milyar TL’lik 2026 yılı bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitim yatırımları ödeneği ile de farkını ortaya koydu. Başkanlığa 2026 yılı için Türkiye’deki 127 üniversitenin 117’sinden daha fazla tutarda eğitim yatırımı ödeneği ayrıldı.

Diyanet, “Mesleki ve Teknik Eğitim” başlığı altında aldığı ödenek ile Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversiteleri de geçti.

DEV ÖDENEK

2026 yılına yönelik eğitim sektörü yatırımlarının kuruluşlara göre dağılımı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, “Mesleki ve Teknik Eğitim” kalemine yönelik eğitim yatırımları için 502 milyon TL'lik yatırım ödeneği verildi. Başkanlığın toplam 502 milyon TL’lik eğitim yatırımları ödeneğinin 350 milyon TL’sinin devam eden projeler, 152 milyon TL’sinin ise yeni projeler için kullanılacağı bildirildi.

ÜNİVERSİTELER DİYANET’E YETİŞEMEDİ

Diyanet’in, 502 milyon TL olarak öngörülen 2026 yılı eğitim yatırımları ödeneği ile Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de aralarında olduğu 117 üniversiteyi solladığı belirlendi.

Ankara Üniversitesi’ne ayrılan pay 500 milyon TL, Kocaeli Üniversitesi’ne ayrılan pay ise 105 milyon TL olarak kaydedildi. Diyanet’in eğitim yatırımı ödeneği ile geride bıraktığı üniversitelerden Çukurova Üniversitesi’ne öngörülen yatırım ödeneği 275 milyon TL, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne öngörülen yatırım ödeneği 490 milyon TL, ODTÜ’ye öngörülen yatırım ödeneği ise 391 milyon TL olarak belirlendi.

ODTÜ DE GERİDE

Yatırım ödeneği itibarıyla Diyanet’in gerisinde kalan bazı üniversiteler ve ödenekleri ise şöyle: