Diyanet, Audi A8'i geri verdi

BirGün’ün, Diyanet’teki şatafatı ortaya koyan, “Audi A8” haberleri ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Ali Erbaş’ı lüks aracından etti. Başkanlık, “Tasarruf tedbirleri kapsamında” Audi A8’in iade edildiğini duyurdu.

Mustafa BİLDİRCİN

BirGün’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki lüks ve şatafatı ortaya koyan haberlerinin ardından geri adım atıldı.

Başkanlık, “Tasarruf Tedbirleri kapsamında” Audi A8’in iade edildiğini açıkladı. 2024 yılı için verilen 91,8 milyar TL’lik bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalarla tartışılan Diyanet, “Tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulacağını” savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8’i iade etmek zorunda kaldı. Kamuoyundaki tepkinin yanı sıra 17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin de etkisiyle başkanlıkta bir dizi tasarruf tedbiri alındığı bildirildi.

AUDİ A8 GİTTİ

Başkanlığın, “Dikkat edileceğini” öne sürdüğü bazı tasarruf tedbirleri şöyle sıralandı:

>> Tüm hizmet için eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

>> Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

>> Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye ve benzeri alımlar yapılmayacaktır.

>> Başta ateşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrimiçi yapılacaktır.

>> Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurtdışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

>> Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanı geliştirilecektir.