Diyanet ‘az ile’ yetinmedi: 130 milyar TL’lik bütçeden şikâyet

Aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı bütçesi ile geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı harcamalarının detayları belli oldu. Başkanlığın 28 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu, fahiş harcamaları gözler önüne serdi.

2024 yılına 130,1 milyar TL’lik başlangıç ödeneği ile başlayan başkanlığın, yılı 129,701 milyar TL’lik harcama ile tamamladığı öğrenildi. Diyanet’in 129,7 milyar TL’lik fahiş harcamasının 110 milyar 244 milyon 409 bin TL’si, 175 bine dayanan başkanlık personeli için yapılan harcamalardan oluştu.

MAL ALIMINA 2,9 MİLYAR TL

Başkanlığın 2025 yılındaki giderlerinin detayları da dikkati çekti. 2024 yılında 1 milyar 989 milyon TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mal ve hizmet alımı için harcadığı para, 2025 yılında 2 milyar 983 milyon TL’ye yükseldi. Başkanlık, “Sermaye giderleri” adı altında ise 2025 yılında 1 milyar 745 milyon TL’lik kaynak kullandı. Diyanet’in, “Cari transferler” kaleminden gerçekleştirdiği 2025 yılı harcaması ise mali tablolara 870 milyon 327 bin TL olarak yansıdı.

4-6 YAŞA DİNİ EĞİTİM

Diyanet’in, iktidarın yönlendirmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere işbirliği yapılan kamu kurumlarının desteği ile çocuklar ve öğrenciler üzerinde giderek artan etkisi de 2025 Yılı Faaliyet Raporu’na yansıdı. Raporda, çocuk psikologlarının, “Erken yaşta dini eğitim, çocukta geri dönülemez zararlara yol açabilir” uyarılarına karşın sayıları giderek artan 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarına yönelik verilere yer verildi.

2024 yılında 6 bin 271 olan 4-6 Yaş Grubu Kuran Kurslarının sayısının 2025 yılında 6 bin 328’e yükseldiği kaydedildi. Diyanet’in verilerine göre, çocuk Kuran kurslarında 2025 yılında 218 bin 364 öğrenci eğitim gördü.

Başkanlığın, “Yaygın Dini Eğitim” kapsamında yürüttüğü diğer bazı çalışmalar, şöyle paylaşıldı:

• Yaz dönemi faaliyetleri çerçevesinde Yaz Kur’an Kurslarında açılan 78 bin 673 kursta, 2 milyon 540 bin 557 öğrenciye eğitim hizmeti sunulmuştur.

• Kur’an Kursu-Okul İşbirliğine Dayalı Örgün Öğretimle Birlikte Hafızlık Projesi’nde 21 bin 551 öğrenciye ulaşılmıştır.

• Gençlere yönelik yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında Gençliğe Yönelik Kur’an Kursları Öğretim Programı bünyesindeki 519 kursta, 11 bin 394 öğrenciye eğitim hizmeti verilmiştir.

BÜTÇEDEN ŞİKÂYET

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Zayıflık” olarak gördüğü unsurlar da faaliyet raporuna yazıldı. Başkanlık, zayıflık olarak gördüğü diğer bazı unsurları ise şöyle sıraladı:

• Personel istihdamının nüfus yoğunluğuna, bölgesel ihtiyaçlara ve şehirleşme oranlarına göre her zaman dengeli bir şekilde dağıtılamaması

• Dezavantajlı gruplar gibi spesifik alanlarda özel eğitim almış uzman personel sayısının artan ihtiyacı tam olarak karşılayamaması

• Personel gideri dışındaki kaynak dağılımının hızla büyüyen hizmet ağı ve artan toplumsal talepler karşısında yeteri düzeye ulaşmaması

• Hizmet mekânlarının bir kısmının planlama, fonksiyon ve estetik açıdan yeterli olmaması

∗∗∗

DEV ORDU

Diyanet’in, 2018 yılında 124 bin 407 olan personel sayısı, giderek genişliyor. Başkanlığın 2025 yılı itibarıyla 145 bine dayanan personel sayısı, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2018: 124 bin 407

• 2020: 127 bin 892

• 2022: 137 bin 563

• 2023: 140 bin 185

• 2024: 143 bin 429

• 2025: 143 bin 633