Diyanet bir günde 16 bin 244 asgari ücret tüketiyor

Hemen her yıl yaptığı on milyarlarca liralık harcamayla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılında da hız kesmedi. Başkanlığın dokuz aylık harcaması 75 milyar TL'ye dayandı. Başkanlık, bir günde yüz milyonlarca lira kaynak kullandı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak-Eylül 2024 dönemi harcamaları belli oldu. Harcamalara ilişkin veriler, Türkiye’nin en çok tartışılan kamu idareleri arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcamalarını 2024 yılında da sürdürdüğünü ortaya koydu.

BOZULMAYAN GELENEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, Ocak-Eylül 2024 döneminde toplam 74 milyar 571 milyon 669 bin TL harcadı. Başkanlığın Ocak-Eylül döneminde en çok harcama yaptığı ay, 9 milyar 905 milyon 630 bin TL ile Ağustos ayı oldu.

REKOR AĞUSTOS’TA

Harcamaları itibarıyla çok sayıda bakanlığı geride bırakan Diyanet’in 74,5 milyar TL’lik harcamasının aylara göre dağılımı şöyle:

• Ocak: 9,7 milyar TL

• Şubat: 7,1 milyar TL

• Mart: 7,4 milyar TL

• Nisan: 7,4 milyar TL

• Mayıs: 7,4 milyar TL

• Haziran: 7,4 milyar TL

• Temmuz: 8,9 milyar TL

• Ağustos: 9,9 milyar TL

• Eylül: 9 milyar TL

Diyanet’in dokuz ayda harcadığı 74,5 milyar TL’nin günlük karşılığı da başkanlığın fahiş harcamalarına ayna tuttu. Başkanlığın bir günde 276 milyon 191 bin TL harcadığı tespit edildi. Diyanet’in günlük harcaması 16 bin 244 asgari ücrete karşılık geldi.