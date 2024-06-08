Diyanet, BirGün’ün “Boşa yapılan camiler” sorusuna yanıt veremedi
Milyonlarca lira harcanarak inşa edilen ülkedeki bazıları camilerin “boş kaldığı” için görevli imamı olmadığı biliniyor. Bu camilerinin en bilinen de Yassıada’daki cami… Ancak Diyanet, “İmamsız kaç cami var?” sorusuna yanıt veremedi
Haber Merkezi
Harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı bir soruyu daha yanıtsız bıraktı.
BirGün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’na, “Ülkede haftanın 7 günü, devamlı olarak görevli imamı olmayan kaç cami vardır? Örneğin Yassıada'daki caminin imamı sadece cuma günleri gidiyor. Bunun gibi kaç cami var?” sorusunu yöneltti.
Diyanet’in 7 Haziran tarihli yanıtında ise soruya cevap verilmedi. Diyanet’in yanıtında, “Talebiniz ‘4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 12’nci maddesi uyarınca değerlendirmeye alınamamıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz” denildi.