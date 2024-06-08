Diyanet, BirGün’ün “Boşa yapılan camiler” sorusuna yanıt veremedi

Milyonlarca lira harcanarak inşa edilen ülkedeki bazıları camilerin “boş kaldığı” için görevli imamı olmadığı biliniyor. Bu camilerinin en bilinen de Yassıada’daki cami… Ancak Diyanet, “İmamsız kaç cami var?” sorusuna yanıt veremedi

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BirGün