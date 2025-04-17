Diyanet, boykotu ‘çevrimiçi’ deldi

Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihindeki Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, işgali altındaki Filistin topraklarında büyük katliamlar yaptı. Filistin topraklarında yaşananların ardından dünyanın gözü Gazze Şeridi’ne çevrildi. İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de on binden fazla Filistinli katledildi. Batı’nın Siyonist işgale desteğinden cesaret alan İsrail, katliamlarını sürdürdü.

İsrail’in Filistin’deki katliamlarının ardından, katliamı destekleyen firmalara yönelik geniş kapsamlı bir boykot çağrısı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açıklamalarıyla boykota destek verdi. Erbaş’ın en sert boykot çağrısına imza attığı konuşma, 1 Kasım 2023 tarihinde Türkiye genelindeki 54 STK’nin katılımıyla düzenlenen, “Filistin İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşma oldu.

‘İMANINI SORGULASIN’

Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, “Siyonizm’i destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi büyük öneme sahiptir” ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mart 2025’te yaptığı açıklamada ise "Bir Müslüman zalimleri destekleyenleri destekliyorsa boykota uymuyorsa boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa imanını sorgulasın" dedi. İsrail menşeili olan ya da İsrail katliamını destekleyen firmalara yönelik kararlı boykot çağrıları yapan Erbaş’ın, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi Açılış programına, boykot listesindeki firmanın ürünüyle katıldığı belirlendi. Toplantıya çevrimiçi katılan Erbaş’ın kullandığı tablet, Diyanet’in sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşımda, boykot listesindeki ürünün logosunun net şekilde görünmesi de dikkati çekti.

Erbaş’ın çevrimiçi toplantı için kullandığı tableti üreten firma, CEO’sunun İsrail’e destek açıklaması nedeniyle boykot listesine alındı. CEO, Filistin’deki katliamların devam ettiği günlerde yaşananları, “İsrail’e yönelik korkunç terörist saldırılar” olarak nitelendirdi.

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BOYKOTU DELEN DAMAT

İsrail’in Filistin’deki katliamlarının ardından hemen her konuşmasında İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrısı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın damadı, boykot listesindeki bir ürünün bölge distribütörlüğünü yapıyor.