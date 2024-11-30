Diyanet bozuk saat gibi

Diyanet İşleri Başkanlığı, AKP döneminde israfın merkezi haline geldi. Yurtdışı gezileri, lüks makam araçları ve milyarlarca liralık bütçesi ile gündemden düşmeyen Diyanet’in “Alo 190 Fetva Hattı” ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile yandaşları kızdıracak bir fetva verdi.

Alo Fetva Hattı’ndaki Diyanet görevlisine, bankamatik memurluğu olarak nitelendirilen, işe gitmeden kamudan maaş alanlar soruldu.

Diyanet yetkilisi, “Bir insan işe gitmeden maaş alıyorsa işe gitmesi gerekirken gitmiyorsa günahtır. İşe gitmesi gereken gitmiyorsa bunun büyük bir vebali var” dedi.

Kamuda israf, lüks makam araçlarına dair soruların da yöneltildiği Diyanet yetkilisi, “İsraftan kaçınmak gerekir. Mümkün oldukça araba alındığında daha tasarruflu olunmalı, daha uygun araç bulunmalı” ifadelerini kullandı.

Halkın seçtiği belediye başkanının yerine kayyum atanmasına dair soruya “Bunun dini bir bağını bulamadım…” şeklinde yanıt verildi.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için yeni bir lüks makam aracı satın alındığı BirGün ortaya çıkarmıştı. Skandalın ardından Diyanet, “Tasarruf Tedbirleri kapsamında” Audi A8’in iade edildiğini açıklamıştı.