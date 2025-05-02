Diyanet bu kez de kadın-erkek arkadaşlıklarına taktı: "Kişileri zina batağına çekiyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün tüm camilerde okutulan cuma hutbesinde 'kadın-erkek arkadaşlığına' yönelik ifadeler dikkat çekti.

Hutbede, "Dostluk ve dertleşme gibi düşüncelerle başlayan kadın erkek arkadaşlıkları kişileri, zina batağına çekmektedir" denildi.

Hutbede ayrıca 'dinen evlenme engeli olmayan bir erkek ve bir kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunmasının' haram olduğu öne sürüldü.

“Nefsi ve Nesli İfşat Eden Büyük Günah: Zina” başlığıyla bütün camilerde okutulan hutbede "Tesettüre uygun olmayan elbiselerin giyilmesi haramdır" da denildi.

"KADIN ERKEK ARKADAŞLIKLARI KİŞİLERİ, ZİNA BATAĞINA ÇEKMEKTEDİR"

Diyanet İşleri'nin kadın-erkek arkadaşlığıyla ilgili hutbede yer verdiği sözler şu şekilde:

"İslami ve insani değerleri hiçe sayan müstehcen reklamlar, sanat adı altında yapılan gayr-i ahlaki tiyatro, sinema ve dizi filmler, zinayı meşru göstermeye çalışmaktadır. Dijital mecralarda yaygınlaşan, evlilik müessesesini istismar eden sohbet ve evlilik siteleri, gençleri evlilikten uzaklaştırmakta, zinaya sürüklemektedir. Dostluk ve dertleşme gibi düşüncelerle başlayan kadın erkek arkadaşlıkları kişileri, zina batağına çekmektedir."

"ZİNANIN PANZEHRİ EVLİLİKTİR"

"Zinanın panzehri evliliktir" denilirken evliliğin 'teşvik edilmesi' gerektiği ise şu sözlerle ifade edildi:

"O halde, gençlerimizi evliliğe teşvik edelim. Dinen ve hukuken evlilik çağına ulaştıklarında onların evlenmelerine yardımcı olalım. Evlilikleri zorlaştırmayalım. Aile kurumumuzu tehdit eden her türlü hayâsızlığı ve çirkinliği ortadan kaldırmak için, bireysel, toplumsal ve kurumsal sorumluluklarımızı ihmal etmeyelim."