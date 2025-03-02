Diyanet bütçeyi deldi geçti

Aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı bütçesi ile geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı harcamalarının detayları belli oldu.

Başkanlığın 28 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu, fahiş harcamaları gözler önüne serdi.

2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik başlangıç ödeneği ile başlayan başkanlığın, yılı 97 milyar 259 milyon 407 bin TL’lik harcama ile tamamladığı öğrenildi. Diyanet’in 97,2 milyar TL’lik fahiş harcamasının 83 milyar TL’si, 140 bini dayanan personeli için yaptığı harcamalardan oluştu.

ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA

Diyanet’in 2024 yılına yönelik mali tablolarını da içeren faaliyet raporu, başkanlığın fahiş harcamalarına ayna tuttu. Çok sayıda bakanlığı geride bırakan bütçesinin yetersiz olduğundan hemen her yıl yakınan başkanlığın, 2024 yılında başlangıç ödeneğinin 5 milyar 434 milyon 602 bin TL üzerinde harcama yaptığı belirlendi.

MAL ALIMINA 1,9 MİLYAR TL

2024 yılına yönelik toplam 91,8 milyar TL’lik başlangıç ödeneği ile yetinmeyen ve 97,2 milyar TL’lik harcamaya imza atan başkanlığın gider kalemleri şöyle sıralandı:

• Personel: 83 milyar 95 milyon TL

• SGK Devlet primi: 10 milyar 471 milyon TL

• Mal ve hizmet alım: 1 milyar 989 milyon TL

• Cari transferler: 617 milyon 818 bin TL

• Sermaye giderleri: 1 milyar 85 milyon TL

4-6 YAŞA DİNİ EĞİTİM

Diyanet’in, iktidarın yönlendirmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere işbirliği yapılan kamu kurumlarının desteği ile çocuklar ve öğrenciler üzerinde giderek artan etkisi de 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na yansıdı. Raporda, çocuk psikologlarının, “Erken yaşta dini eğitim, çocukta geri dönülemez zararlara yol açabilir” uyarılarına karşın sayıları giderek artan 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarına ilişkin verilere de yer verildi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş Kuran kursu sayısının 6 bin 271’e ulaştığı belirtildi. Başkanlığın verilerine göre, 4-6 yaş Kuran kurslarında 2024 yılında toplam 224 bin 311 çocuk eğitim gördü.

Başkanlığın, “Yaygın Dini Eğitim” kapsamında yürüttüğü diğer bazı çalışmalar, şöyle paylaşıldı:

• Camilerde Kur’an Öğretimi Programı kapsamında camilerde açılan 6 bin 311 kursta 101 bin 541 öğrenciye,

• Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programları kapsamında 601 kursta 9 bin 303 öğrenciye,

• 7-10 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programları kapsamında bin 397 kursta 36 bin 667 öğrenciye,

• Kur’an Kurs-Okul İşbirliğine Dayalı Örgün Öğretimle Birlikte Hafızlık projesi kapsamında 184 kursta 18 bin 78 öğrenciye eğitim verildi.

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BÜTÇEDEN ŞİKÂYET

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Zayıflık” olarak gördüğü unsurlara da faaliyet raporunda yer verildi. Personel giderleri dışındaki bütçenin yetersiz olmasından şikâyet eden başkanlık, zayıflık olarak gördüğü diğer bazı unsurları ise şöyle sıraladı:

• Kurumsal aidiyet bilincinin geliştirilmesine ihtiyaç olması.

• Sosyal tesisler ile lojman imkânlarının yetersiz kalması.

• Yayın hizmetlerinin içerik ve erişim bakımından hedef kitleye arzu edilen ölçüde ulaşamaması.

• Personelin bir kısmının mesleki yeterliliğinin istenen düzeyde gerçekleşmemesi.

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DEV ORDU

Diyanet’in faaliyet raporu, 2018 yılında 124 bin 407 olan personel sayısının 2024 yılı sonu itibarıyla 140 bini aştığını da açığa çıkardı.

Başkanlığın yıllara göre personel sayısı, tablolara şöyle kayda geçirildi:

• 2018: 124 bin 407

• 2020: 127 bin 892

• 2022: 137 bin 563

• 2023: 140 bin 185

• 2024: 143 bin 429