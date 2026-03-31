Diyanet ‘çevresi’ bir bir Bakanlığa

Ülkedeki liyakat tartışmalarını alevlendirecek görevlendirmelerin bir yenisi daha ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın ardından, Personel Genel Müdürlüğü’nün de eski bir Diyanet İşleri Başkanlığı bürokratına teslim edildiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, Mehmet Görmez döneminde basın danışmanı olarak görev yapan Halil Erdoğan, Görmez’in görev süresinin dolmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

KURUM’UN EKİBİNDE

Erdoğan’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İBB Başkan Adaylığı döneminde seçim çalışması ekibinde de yer aldığı öne sürüldü. Kurum’un seçimleri kaybetmesinin ardından Halil Erdoğan’ın, bir süre TBMM’de kurum ile birlikte çalışmaya devam ettiği bildirildi.

BAKANLIĞA DÖNÜŞ

Kurum’un, yeniden bakanlığa atanmasının ardından Erdoğan’ın da bakanlığa döndüğü kaydedildi. Bu kapsamda bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü biriminin başına Halil Erdoğan getirildi.

LİYAKAT TARTIŞMASI

İlahiyatçı ve eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in özel kalem müdürü olarak görev yapan, ardından Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na atanan Oğuzhan Dinler ile eski Diyanet bürokratı Halil Erdoğan’ın bakanlıkta görevlendirilmesinin liyakat tartışmalarına yol açtığı savunuldu.