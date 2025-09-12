Diyanet: Çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemeli

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki Cuma hutbesinde "Çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir" denildi.

Hutbede, küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin aile kurumuna yönelik saldırılarının bulunduğu öne sürüldü.

Hutbede, "ailenin huzurlu bir toplumun teminatı olduğu" günümüzde bazı çevrelerin "kadınları annelikten, erkekleri ise babalıktan uzaklaştırmaya çalıştığı" iddia edildi.

"GENÇLERİ EVLİLİĞE TEŞVİK EDİN" ÇAĞRISI

Hutbede ayrıca farklı yaşam biçimleri hedef alındı. Hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"İslam’ın haram kıldığı, fıtrata aykırı sapkınlıklar medeni birliktelik adıyla masum; nikahsız beraberlikler normal; evlilik ise bir yük ve külfet olarak sunulmaktadır."

Hutbede, alkol, kumar ve madde bağımlılığı gibi alışkanlıkların normalleştirilmeye çalışıldığına da değinilerek, "çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemeli" denildi. .

Diyanet, hutbesini, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi çağrısıyla tamamladı.