Diyanet çözümü Allah’ta buldu

Haber Merkezi

Saray rejiminin belirlediği sefalet ücretleriyle halk yeni yılda da derin bir yoksulluk çemberine hapsedilirken Diyanet İşleri Başkanlığı ekonomik sıkıntılarla boğuşan yurttaşa çözüm olarak ‘Allah’a sığının’ dedi. Son olarak asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam ile tutarın 22 bin TL'de kalması ve emeklilerin maaşlarının açlık sınırının altında bırakılmasıyla gelecekleri ipotek altına alınan halkta oluşan umutsuzluğa Diyanet, yayımladığı Cuma hutbesi ile yanıt verdi.

Ülkenin bir yanında artan şatafat ve lüks, yolsuzluklar, kara para aklama skandalları, büyük rant projeleri boy gösterirken Başkanlık, ekonomik sıkıntılarla beraber umutsuzluğa sürüklenen milyonlarca yurttaşı ise Allah’a havale etti.

Cuma günü camilerde okutulan hutbede, "Bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz. Aile, iş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysaki derdimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler; Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim" ifadeleri yer aldı.

"Kötülüklerin yaygınlaştırılmak istendiği, iyiliğe dair umutların, ideallerin ve hayallerin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde bize düşen, hayatımızda umutsuzluğa asla yer vermemektir" denilen hutbede, "Elimizden gelen bütün imkânları seferber ettikten sonra Yüce Rabbimizin lütuf ve inayetine sığınmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair hayallerine ve ideallerine ulaşmaları noktasında onlara her türlü desteği sağlamaktır. Günaha dalmış, harama bulaşmış; alkol, kumar, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların esiri olmuş kardeşlerimize şefkat ve merhamet elimizi uzatmak, onları bu durumdan kurtarmak için daha fazla gayret göstermektir" ifadeleri yer aldı.