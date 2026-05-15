Diyanet de aile tartışmasına girdi: Hutbede dikkat çeken ayrıntılar

Bosch'un hayvan sevgisi temalı Anneler Günü reklamının kaldırılmasının ardından Diyanet’ten dikkat çeken bir hutbe yayımlandı.

“Toplumsal sorumluluklarımız” başlıklı hutbede aile vurgusu yapılırken “Dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir” denildi.

"HİÇBİR YAPI AİLENİN ALTERNATİFİ DEĞİLDİR"

Hutbede “Hiçbir yapı, aile kurumunun alternatifi değildir. Ve yine hiçbir şey; eşlerin birbirlerine duyduğu muhabbetin, çocukların verdiği neşenin, anne ve babanın hissettirdiği mutluluğun, dede ve ninenin sağladığı güvenin yerini asla dolduramaz” ifadeleri kullanıldı.

"SINIR TANIMAYAN REKLAMLAR"

Hutbenin son kısmında ise şunlar aktarıldı: “Bugün, topyekûn bütün insanlık, pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyadır. Hiçbir sınır ve değer tanımayanlar tarafından; dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler eliyle, gençlerin zihin dünyaları bulandırılmaya çalışılmaktadır. Böylesine bir çağda bize düşen; Rabbimizin emirlerine hakkıyla uymak, fıtratımıza sahip çıkmak, nebevî ahlakı ailemize ve nesillerimize aktarmaktır.”

NE OLMUŞTU?

Bosch'un Anneler Günü'ne özel hazırladığı ve hayvan sevgisi temasının da işlendiği reklam filmi önce iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef alınmıştı.

Daha sonra ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, reklamın "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Süreç RTÜK'ün reklam filmi hakkında inceleme başlatmasıyla devam ederken firma reklam filmini yayından kaldırma kararı almıştı.