Diyanet dergi tasarımı için 2,7 milyon TL ayırdı

Yoksulluk ile boğuşan yurttaşın vergileri ile oluşturulan dev bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılında satışa çıkaracağı dergilerin grafik tasarım anlaşmasını tamamladı. Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan başkanlık, 2025 yılı için bastıracağı beş dergi için de kesenin ağzını açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Aylık, Aile, Çocuk, Okul Öncesi” ve “Geçekten” isimli dergilerin basımı için 26 Kasım 2024 tarihinde İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi ile 43 milyon 593 bin TL’ye el sıkıştı. Dergilerin basımı için İhlas ile anlaşan başkanlık, dergilerin grafik tasarım işi için de dışarıdan hizmet alımı yoluna başvurdu.

Diyanet Çocuk ve Diyanet Cim dergilerinin grafik tasarım ihalesi 26 Kasım’da, Diyanet Aylık, Diyanet Aile ve Diyanet Geçerken isimli dergilerin grafik tasarım ihalesi de 27 Kasım’da gerçekleştirildi. İhalelerin sözleşmesi ise 18 Aralık ve 24 Aralık tarihlerinde imzalandı.

Başkanlık, çocuklar için hazırlanan Çocuk ve Cim isimli dergilerin grafik tasarım işi kapsamında 1 milyon 415 bin TL’ye imza attı. İhale, EPA-MAT Basım isimli şirkete verildi. Aylık, Aile ve Geçerken isimli yetişkinlere yönelik dergilerin grafik tasarım işi için de yine EPA-MAT Basım isimli şirketle anlaşıldı. Anlaşmanın Diyanet’e maliyeti 1 milyon 344 bin TL oldu.

TOPLAM 2 MİLYON 759 BİN LİRA

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi yok sayan harcamalarına bir yenisini daha ekleyen başkanlığın, beş dergisinin grafik tasarım işi için harcadığı toplam para, 2 milyon 759 bin 40 TL olarak gerçekleşti.

∗∗∗

REKOR MATBAA HARCAMASI

2025 yılında satışa çıkaracağı dergilerin basımı için on milyonlarca lira harcama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılındaki matbaa harcaması da dudak uçuklatıyor. Başkanlığın 2024 yılında yaptığı matbaa harcamaları 240 milyon 802 bin TL ile ifade ediliyor.