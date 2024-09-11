Diyanet, "Dünyada cenneti yaşıyor: Erbaş’ın lüks konutu" haberini yalanlarken itirafta bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumun başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili BirGün'de yayımlanan haberle ilgili açıklama yaptı. Haberin yalanlanması amacıyla yapılan açıklamada konutun sabit giderlerinin kamu kaynaklarıyla karşılandığı itiraf edildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu konutun, 2005'te Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edildiği ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanlarının bu konutta ikamet ettiği bildirildi ve şu ifadelere yer verildi.

"Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23 Eylül 1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirilmektedir.

Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."

Açıklamadaki 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği nedir?



Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve

mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat

giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun

yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.