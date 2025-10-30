Diyanet eğitime bastırıyor

AKP iktidarının destek ve yönlendirmeleri ile eğitimde etkisini giderek artıran Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 Yaş Kuran Kursları’nın sayısı, birçok kentte Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı anaokulu sayısını geride bıraktı. Diyanet, okulöncesi eğitime alternatif olarak gördüğü 4-6 Yaş Kur’an Kursları için bütçesinden hemen her yıl milyonlarca liralık harcama gerçekleştirdi.

9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ve küçük yaştaki çocuklara dini eğitim verilen kurslara yönelik kitap basımını içeren ihaleler de Diyanet’in okulöncesi dini eğitime verdiği ağırlığı ortaya koydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ihaleler kapsamında basılacak kitaplar, “4-6 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba, Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler, İtikat, Çocuklar İçin Dualar ve Sureler” ve “Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler” olarak sıralandı.

OKULÖNCESİ ATAĞI

İhaleler kapsamında 23 Ekim’de Ayrıntı Basım Yayım ve Matbaacılık Hizmetleri ile toplam 3 milyon 910 bin 400 TL’lik sözleşme imzalandı.

Başkanlığın 3,9 milyon TL’lik harcamasının ardından gözler, Diyanet’in okulöncesi eğitim atağına çevrildi. Küçük yaşta çocuklara dini eğitim verilen 4-6 Yaş Kuran Kurslarının sayısı çok sayıda kentte MEB’e bağlı anaokullarının sayısını geçti. Diyanet’in, “Okulöncesi eğitime alternatif” olarak sunduğu 4-6 yaş grubu Kuran kurslarının sayısı, resmi anaokullarının sayısını ikiye katladı. 2025 itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kuran Kursu sayısı 6 bin 271’e ulaşırken MEB’e bağlı anaokulu sayısı 3 bin 910’da kaldı.