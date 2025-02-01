Diyanet ekibinin Köln çıkarması

12-23 Nisan 2024 tarihleri arasına üç ülke sığdıran ve İtalya, Irak ve Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Ali Erbaş'ın başkanlığındaki Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni kâğıt üzerinde bırakan yeni bir yurt dışı gezisine daha imza attı. Makam araçları, beş yıldızlı otel toplantıları ve yurtdışı gezileri ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslam isimli eserin Köln’deki tanıtım programı için Almanya’ya çıkarma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hemen her yıl yüz binlerce lira harcayarak yeni baskısını yaptırdığı Hadislerle İslam isimli eseri Almanca’ya çevirtti. Ocak 2025’te, “Der Islam-Aus den Überlieferungen” ismiyle yeni baskısı yapılan eser için Almanya'da bir tanıtım programı düzenlendi.

HEYETTE YOK YOK

Köln DİTİP Genel Merkezi’nin sergi salonunda düzenlenen tanıtım programına Türkiye'den giden kalabalık bir heyet de katıldı. Heyette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı da yer aldı. 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin, “Yurt dışı faaliyetlerinde görev süresi ve görevli sayısı asgari seviyede tutulacaktır” hükmüne karşın heyet, DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, DİB Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, DİB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Ramazan Ilıkkan ve DİB Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Fatih Karazeybek'ten oluştu. Seyahatin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden mi yoksa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bütçesinden mi karşılandığı öğrenilemedi.

Türkçesi yedi ciltten oluşan eserin Almanca çevirisinin beş yıllık bir sürede tamamlandığı bildirildi. Çevirinin 2018 yılında başladığı ve çeviri ekibinin dokuz kişiden oluştuğu belirtildi.

TANITIMDAN AÇILIŞA

Hadislerle İslam’ın Almanca çevirisinin tanıtımı için Köln'e giden heyet, kentte bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin, “Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları” sergisinin açılış törenine de dahil oldu. Heyete açılışta, TDV Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu da eklendi ve kişi sayısı altıya çıktı.

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FAHİŞ YOLLUK GİDERİ

Yurtdışı gezileri ile gündeme gelen Diyanet’in, “Yolluk” harcamalarının büyüklüğü de dikkati çekiyor. Başkanlığın Ocak 2023-Haziran 2024 dönemini kapsayan bir buçuk yılda gerçekleştirdiği yurt içi ve yurtdışı seyahatler için personele yaptığı yolluk ödemesi, 516 milyon 489 bin TL ile ifade ediliyor.