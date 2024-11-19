Diyanet formülü buldu: Bizi eleştirenler marjinal

Aralarında icracı bakanlıkların da olduğu çok sayıda bakanlığı bütçesi itibarıyla geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda oluşan rahatsızlığa karşı harekete geçti.

Diyanet TV’de yayınlanan programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, BirGün’ün haberlerine yanıt vermeye çalıştı.

İlahiyat mezunu olmasına karşın bütçeyle ilgili kritik başkanlığın koltuğuna oturtulan Irmaklı, Diyanet bütçesinin yalnızca, “Az ve marjinal bir grup tarafından” eleştirildiğini iddia etti.

Irmaklı, BirGün’ün kamuoyunun gündemine getirdiği Diyanet harcamalarına karşı toplumda artan rahatsızlığa karşı, başkanlığın televizyonuna konuk alındı. Programda konuşan Irmaklı’nın, Diyanet’i eleştirenleri, “Devletin bekasına kötülük yapmakla” suçlaması da dikkati çekti.

DEVLETİN BEKASINA KÖTÜLÜK

Diyanet’in bütçesi ver harcamaların karşı önyargı ile hareket edildiğini savunan Irmaklı, şunları söyledi:

“Büyük çoğunlukla az ve marjinal bir grup tarafından sürekli olarak bütçesi üzerinden Diyanet’e yönelik algı operasyonu yapıldığını biliyoruz. Marjinal bir grup sürekli sansasyonel haberler yapmaya devam ediyor. ‘Dev bütçeye sahip Diyanet İşleri Başkanlığı’ ifadesi öyle bir algıya sebep oluyor ki sanki bütçenin büyük bölümü Diyanet’e ayrılmış. Genel bütçenin yüzde 1’inin altındadır Diyanet bütçesi tarih boyunca.

Diyanet’in bütçesinin yüzde 95 ile 98 arasındaki miktarı tamamen personel maaşı ve SGK giderlerinden oluşur. 2025 yılında öngörülen bütçenin yüzde 95’i personel giderleri için ayrılmıştır. Diyanet’in 2025 yılı bütçesi 130 milyar TL, bunun da 124 milyar TL’si personel maaşı ve SGK primlerine ayrıldı. Yani 6 milyar civarında bütçemiz var. Diyanet’e yönelik eleştiriler bilinçli yapılıyorsa topluma, milletimize ve hatta devletin, milletin bekasına büyük bir kötülüktür bu.”

TARTIŞMALI UYGULAMALAR

Irmaklı’nın sözlerinin ardından gözler, “Dar bir grup tarafından maksatlı yapıldığı” iddia edilen Diyanet’e yönelik eleştirilere çevrildi. Başkanlığın, kamuoyunda rahatsızlık yaratan bazı uygulamaları arasında şunlar yer aldı:

• Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Kadir Dinç’in de içinde bulunduğu kalabalık bir kafile, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle şubat ayında İskandinav ülkelerine gitti. 8-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret, tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyundan saklandı.

• Diyanet’in, Türkiye’deki ekonomik krizi yok sayan beş yıldızlı otel toplantıları da hız kesmedi. Diyanet kafilesi, “91,8 milyar TL’lik 2024 bütçenin nasıl harcanacağını” planlamak için beş yıldızlı termal otelde müzikli eğlenceli toplantı düzenledi.

• Hac ücretlerinden elde edilen para ile Diyanet Vakfı bütçesinden alınan bir adar GMC marka arazi aracının, “Ali Erbaş Suudi Arabistan'a gittiğinde kullansın” denilerek Diyanet’e tahsis edildiği öne sürüldü.

• Eylül 2017’de başladığı ve halen sürdürdüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevi boyunca, başkanlığa 11 kilometre mesafedeki Anıtkabir'i hiç ziyaret etmeyen Ali Erbaş, 100’den fazla yurtdışı seyahatine katıldı. 29 Ekim törenleri kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene de katılmayan Erbaş, 42’den fazla ülkeye gitti, ayak basmadık kıta bırakmadı.