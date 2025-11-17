Diyanet geleneği bozmadı: 10 ayda 109,4 milyar TL

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Ocak-Ekim 2025 döneminde yaptığı toplam harcama paylaşıldı. Başkanlığın 10 aylık harcaması 110 milyar TL’ye dayandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı. Hemen her ay milyarlarca lira harcama yapan Diyanet’in Ocak-Ekim 2025 dönemi toplam harcaması, çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

ÖĞÜTÜLEN PARALAR

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik kaynak tüketti. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini mart ve nisan ayında da sürdürdü.

Başkanlığın mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Diyanet, Türkiye'deki ekonomik krizin giderek derinleştiği nisan ayında ise 9 milyar 943 milyon 341 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. Diyanet’in, mayıs ayında kullandığı kaynağın 9 milyar 826 milyon 369 bin TL haziran ayında kullandığı kaynağın ise 9 milyar 966 milyon 96 bin TL olduğu bildirildi.

AĞUSTOS’TA REKOR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin aylık harcamalarını içeren mali raporlarına göre, başkanlığın temmuz ayında yaptığı harcama ise 11 milyar 492 milyon 326 bin TL ile ifade edildi. Başkanlık, ağustos ayında yaptığı harcama ise 12 milyar 704 milyon 427 bin TL olarak kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresinin tamamlandığı eylül aydında ise başkanlığın yaptığı harcama mali tablolara, 11 milyar 774 milyon 820 bin TL olarak yansıdı.

Diyanet, Safi Arpaguş’un başkanlığı döneminde de harcama rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Başkanlığın ekim ayında 11 milyar 225 milyon 981 bin TL harcadığı belirtildi.

Başkanlığın 2025’in ocak-eylül döneminde imza attığı harcamanın toplamı ise 109 milyar 473 milyon 880 bin TL’ye ulaştı. Diyanet’in 10 aylık harcamasının günlük karşılığı ise 364 milyon 912 bin 933 TL oldu.

HER AY MİLYONLARCA LİRA

Başkanlığın Ocak-Eylül 2025 dönemindeki harcaması, aylara göre şöyle gerçekleşti: