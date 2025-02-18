Diyanet geleneği bozmadı: Bir günde 447,6 milyon TL

Türkiye'nin en tartışmalı kurumları haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı, harcamada 2025 yılına hızlı başladı. Diyanet, tek başına bir ayda 13,4 milyar TL’lik harcamaya imza attı.

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı. Kamuoyunda, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı da yüz milyonlarca liralık kaynak kullandı.

BOZULMAYAN GELENEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ocak ayında yaptığı harcama, kayıtlara 13 milyar 430 milyon 10 bin TL olarak geçti. Başkanlık, 13,4 milyar TL’lik harcamasıyla genel bütçe kapsamında 41 kamu idaresinin 28’ini geride bıraktı.

İLETİŞİM’DEN YÜZ MİLYONLARCA LİRA

Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı’nın Ocak ayı harcaması da dikkati çekti. Kamuoyundaki algıyı iktidar lehine yönetmek ile suçlanan başkanlığın Ocak 2025 harcamasının 445 milyon 414 bin TL olduğu belirtildi.

ÇEVRE, DİYANET'TEN GERİDE

Uygulamaları itibarıyla tartışmalı hale gelen Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın bir ayda imza attığı harmanın toplamı ise 13 milyar 875 milyon 424’ye ulaştı. Diyanet’in harcaması itibarıyla geride bıraktığı 28 kamu kurumundan bazıları ve harcamaları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’ın verilerine şöyle yansıdı:

• Ticaret Bakanlığı: 4,1 milyar TL

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 10,6 milyar TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 4,7 milyar TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 5,2 milyar TL

• TBMM: 1,4 milyar TL