Diyanet geleneği bozmadı: Hutbede Atatürk yine yok

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de kutlanan milli bayramlarda ve 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbelerinde Atatürk'ü yok sayan Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneği 2025 yılında da bozmuyor. 25 Nisan 2025 tarihli Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’e tek satır yer verilmiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010 yılı itibarıyla hutbelerde Atatürk’e yer vermiyor. Başkanlığın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik tavrı, “Atatürk alerjisi” olarak yorumlanıyor.

ATATÜRKSÜZ 23 NİSAN TAKVİMİ

Başkanlığın 2025 yılı takviminin 23 Nisan sayfasında dahi Atatürk’ün adı geçmiyor. Takvimde, “Hz. Peygamber ve Çocuklar” başlıklı bir yazı yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde okutulan hutbelerde Atatürk’ün isminin zikredilmesinin bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından yasaklandığını iddia ediyor. Tarihçiler ise Diyanet’in bu iddiasını yalanlıyor.

SÜREN GELENEK

18 Nisan tarihli hutbede Atatürk'e yer vermeyen Diyanet, 25 Nisan tarihli Cuma hutbesinde de bu tavrından geri adım atmıyor. Hutbede, helal kazanç ve işçi haklarından söz ediliyor.