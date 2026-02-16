Diyanet geleneği bozmadı: Ocak ayında 18,7 milyar TL
2025 yılında 130,1 milyar TL harcayan Diyanet, 2026 yılına da hızlı başladı. Başkanlık, 2026’nın ilk ayında 18,7 milyar TL harcadı. Diyanet, Ocak 2025’da 41 kamu idaresinin 30’undan daha fazla kaynak kullandı.
Aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan dev bütçesiyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına da hızlı girdi. Başkanlığın Ocak 2026 harcaması 20 milyar TL’ye dayandı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan rapor, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcama geleneğinin 2026 yılında da süreceğini ortaya koydu. Başkanlık, Ocak 2026’da yaptığı harcama itibarıyla çok sayıda bakanlığı geride bıraktı.
FAHİŞ HARCAMA
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılına 373 milyar 452 milyon 610 bin TL’lik bütçe ile başladı. Başkanlığın 2026 yılının ilk ayında yaptığı harcama ise kayıtlara, 18 milyar 794 milyon 939 bin TL olarak geçti. Diyanet’in 18,7 milyar TL’lik Ocak 2026 harcaması, genel bütçe kapsamındaki 30 kamu idaresinin harcamasının üzerine çıktı.
DİYANET’TEN SOLLAMA
Başkanlığın ocak ayında yaptığı harcama ile geride bıraktığı bazı kamu kurumları ve harcamaları şöyle sıralandı:
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 3,8 milyar TL
- Kültür ve Turizm Bakanlığı: 8,1 milyar TL
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 2,8 milyar TL
- Tarım ve Orman Bakanlığı: 16,7 milyar TL
- Ticaret Bakanlığı: 5,2 milyar TL
2025’TE 130,1 MİLYAR LİRA
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı harcaması da dudak uçuklattı. 2024 yılında 91 milyar 824 milyon 805 bin TL harcayan başkanlığın 2025 yılı harcaması 130 milyar 119 milyon 153 bin TL’ye fırladı.