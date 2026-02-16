Diyanet geleneği bozmadı: Ocak ayında 18,7 milyar TL

Aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan dev bütçesiyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına da hızlı girdi. Başkanlığın Ocak 2026 harcaması 20 milyar TL’ye dayandı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan rapor, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcama geleneğinin 2026 yılında da süreceğini ortaya koydu. Başkanlık, Ocak 2026’da yaptığı harcama itibarıyla çok sayıda bakanlığı geride bıraktı.

FAHİŞ HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılına 373 milyar 452 milyon 610 bin TL’lik bütçe ile başladı. Başkanlığın 2026 yılının ilk ayında yaptığı harcama ise kayıtlara, 18 milyar 794 milyon 939 bin TL olarak geçti. Diyanet’in 18,7 milyar TL’lik Ocak 2026 harcaması, genel bütçe kapsamındaki 30 kamu idaresinin harcamasının üzerine çıktı.

DİYANET’TEN SOLLAMA

Başkanlığın ocak ayında yaptığı harcama ile geride bıraktığı bazı kamu kurumları ve harcamaları şöyle sıralandı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 3,8 milyar TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 8,1 milyar TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 2,8 milyar TL

Tarım ve Orman Bakanlığı: 16,7 milyar TL

Ticaret Bakanlığı: 5,2 milyar TL