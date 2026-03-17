Diyanet geleneği bozmuyor: 2 ayda 32,3 milyar TL

Aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan dev bütçesiyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına hızlı girdi. Başkanlığın 2026 yılının ocak ve şubat aylarında yaptığı toplam harcama 35 milyar TL’ye dayandı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan rapor, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcama geleneğinin 2026 yılında da süreceğini ortaya koydu. Başkanlık, Ocak-Şubat 2026 döneminde yaptığı harcamayla çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

FAHİŞ HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılına 373 milyar 452 milyon 610 bin TL’lik bütçe ile başladı. Başkanlığın 2026 yılının ilk ayında yaptığı harcama ise kayıtlara, 18 milyar 794 milyon 939 bin TL olarak geçti.

Başkanlık, şubat ayında da milyarlarca liralık kaynak kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şubat ayı harcaması 13 milyar 551 milyon 65 bin TL oldu.

Diyanet’in toplam 32 milyar 346 milyon 4 bin TL’lik Ocak-Şubat 2026 harcaması, genel bütçe kapsamındaki 30 kamu idaresinin harcamasının üzerine çıktı.

BAŞKANLIK SOLLADI

Başkanlığın ocak ayında yaptığı harcama ile geride bıraktığı bazı kamu kurumları ve harcamaları şöyle sıralandı:

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 5,2 milyar TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 12,4 milyar TL

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 22,1 milyar TL

• Ticaret Bakanlığı: 10,6 milyar TL

2025’TE 130,1 MİLYAR LİRA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı harcaması da dudak uçuklattı. 2024 yılında 91 milyar 824 milyon 805 bin TL harcayan başkanlığın 2025 yılı harcaması 130 milyar 119 milyon 153 bin TL’ye fırladı.