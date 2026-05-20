Diyanet genelgeyi deldi: 3,5 milyon TL’lik kırtasiye

AKP iktidarında, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı kapsamında gerçekleştirilen kamu harcamaları, bütçeyi altüst etti. On milyonlarca yurttaşı en temel ihtiyaçlarından yoksun bırakan ekonomik krizde gerçekleştirilen fahiş kamu harcamaları, büyük tepki çekti. İktidar, kamuoyunda tepki çeken harcamaları frenlemek için Mayıs 2024’te Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımladı.

Mayıs 2024’te yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde kullanımı kısıtlanan kalemlerden biri de “Kırtasiye alımları” kalemi oldu. Kamuya, zorunlu haller dışında yeni kırtasiye malzemesi alımı yasaklandı.

YOK SAYILAN GENELGE

Ölçüsüz kamu harcamalarını durdurmak amacıyla yürürlüğe sokulan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, bakanlıklar ve AKP’li belediyeler eliyle delindi. Diyanet İşleri Başkanlığı da yürürlükteki genelgeyi yok sayan kurumlar arasında yer aldı. Hemen her ay milyarlarca liralık kaynak kullanan başkanlık, harcamaları ile tasarruf uyarılarını yok saydı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni delen harcamalarına bir yenisini daha ekledi. Başkanlığın 28 Nisan’da gerçekleştirdiği, “Kırtasiye Malzemesi” ihalesi kapsamında milyonlarca liralık harcama yapıldığı öğrenildi.

ÜÇ TEKLİF

Diyanet İşleri Başkanlığı 28 Nisan’da, “Kırtasiye Malzemesi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 88 kalem kırtasiye malzemesi satın alınacağı belirtildi. İhaleye, dört şirket teklif verdi. Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, bir teklifi geçersiz kılarak ihaledeki teklif sayısını üçe düşürdü.

İhale komisyonu, teklifler üzerindeki incelemesini 14 Mayıs’ta tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ihaledeki en avantajlı teklifin sahibi Yankı Bilgisayar Büro Malzemeleri Kırtasiye arasında 3 milyon 356 bin 188 TL’lik sözleşme imzalandı.

Başkanlığın 3,3 milyon TL’lik kırtasiye harcaması kapsamında satın alınan bazı malzemeler şöyle sıralandı: