Diyanet günde 15.880 asgari ücret harcadı

Kamu kurumlarının 2024 yılı harcamaları açıklandı. Türkiye’deki 41 kamu idaresinden 21’i, yıllık bütçesini aştı. En dikkati çeken harcamaya ise hemen her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı imza attı. 2025 yılı için öngörülen 130,1 milyar TL’lik bütçesi ve bütçesinden gerçekleştirdiği hoyrat harcamalar nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı harcaması 100 milyar TL’ye dayandı. Başkanlık, 2024 yılı bütçesinin 5 milyar 215 milyon 78 bin TL üzerinde kaynak kullandı.

DEV HARCAMA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak-Aralık 2024 dönemi harcamaları mali tablolar ile ortaya konuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılında 97 milyar 259 milyon 407 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. Başkanlığın 97,2 milyar TL’lik 2024 yılı harcamasının gün ve aya göre dağılımı da dikkati çekti. Diyanet’in bir günde harcadığı para 270 milyon TL, bir ayda harcadığı para ise 8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

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HER AY MİLYARLARCA LİRA

Başkanlığın 2024 yılı harcamasının bazı aylara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Ocak: 9,7 milyar TL

• Mart: 7,4 milyar TL

• Mayıs: 7,4 milyar TL

• Temmuz: 8,9 milyar TL

• Eylül: 9 milyar TL

• Kasım: 8,6 milyar TL

• Aralık: 5,8 milyar TL

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HESABA UYMAYAN BÜTÇE

Toplam 100 milyar TL’ye yakın kaynak kullanan Diyanet’in de aralarında olduğu Türkiye’deki 41 kamu idaresinden 21’inin yıllık bütçesinin üzerinde harcama yaptığı belirlendi. Bütçesini aşan kamu kurumlarından bazıları ve ödenek üstü harcamaları ise şöyle:

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 927,4 milyon TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 10,1 milyar TL

• Ticaret Bakanlığı: 3,9 milyar TL

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 6,9 milyar TL

• TBMM: 973 milyon TL

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SÖZDE TASARRUF

Kamu harcamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, özetle şunları söyledi: “Tasarruf tedbirleri sözde kaldı. Devlet kurumları har vurup harman savururken millete kemer sıktıran, bütçe açıklarını vergilerle milletin sırtına yükleyen iktidar, ‘Kaynak yok’ bahanesi altında emekliye 14 bin 468 TL-, emekçiye 22 bin 104 TL sefalet ücretlerini reva gördü. Kemer sıkmak emekliye, emekçiye, itibardan tasarruf etmemek yine iktidara düştü.”