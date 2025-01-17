Diyanet harcamada ihtisaslı: Erbaş'ın memleketine 1 milyar TL'lik tesis

Yurttaşın alım gücünü altüst eden ekonomik krize rağmen hoyrat harcamalarına devam eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ordu’da yapımına başlanan dini yüksek ihtisas merkezinin proje tutarı belli oldu. Toplam 20 bin metrekare alana inşa edilecek merkez için harcanması öngörülen tutarın büyüklüğü dikkati çekti.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi yok sayan astronomik harcamaları nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, dev bir eğitim merkezine sahip olduğu Ordu’ya yeni bir ihtisas merkezi daha yapmak için kolları sıvadı. BirGün, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yeni bina yapılmasına kısıtlama getiren hükmüne rağmen inşa edilecek Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 2025 yılında kullanılacak kaynak ile proje için kullanılması öngörülen toplam kaynağın tutarına ulaştı.

DEV KAYNAK

Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin proje tutarı, 1 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Projesi 2024 yılında çizdirilen merkez için 2025 yılında 100 milyon TL’lik kaynak kullanılacağı belirtildi. Eğitim merkezi olarak kullanılacak 20 bin metrekarelik alana sahip Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin 2027 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.

PARA YUTAN TESİSLER

Ordu’ya inşa ettireceği dev tesis için 1 milyar TL’lik proje tutarı öngören Diyanet’in İzmir ve Elazığ’da tamamladığı dini yüksek ihtisas merkezlerinin maliyetleri de dikkati çekiyor. İzmir dini yüksek ihtisas merkezi için 2024 yılı sonunda yapılan toplam harcama 201 milyon 885 bin TL ile ifade ediliyor. Elazığ Harput Diyanet Külliyesi’nin maliyeti ise 91 milyon TL’ye ulaşıyor.