Diyanet heyetinde VIP tartışma

Hacda bulunan ve Ali Erbaş’ın da aralarında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticilerini taşıyan VIP araçta tartışma yaşandığı iddia edildi.

Diyanet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Arafat vakfesine çıkışların başladığı gün Ali Erbaş ve Diyanet’in en üst yöneticileri VIP otobüsteki yerlerini aldı. Hac kafilesinde yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı ve kura ile hac hakkı kazanan eşi ise gecikti.

Ali Erbaş'ın protokolden sorumlu personeli ve aynı zamanda VIP aracın hareket sorumlusu olduğu belirtilen Hasan Dağlar, Ali Erbaş'ı bekletmemek için ve otobüsü harekete geçirdi.

Otobüsün Haçkalı beklenmeden hareket etmesi için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da onayının alındığı öğrenildi. Otobüsün olduğu yere gelen Haçkalı, telefon ederek aracın geri dönmesini sağladı. Abdurrahman Haçkalı, araca biner binmez araçta bulunan Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz'a hitaben, "Eşekliğin de bir sınırı var" diyerek tepki gösterdi. Araç sorumlusu olmadığını belirten Ahmet Oğuz, "Sayın Hocam araç intikal emrini ben vermedim" dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen parmak sallayarak, “Çabuk özür dile. Yoksa bu hacdan sevap alamazsın" diye konuştu. Bütün yaşananlara şahit olan Ali Erbaş’ın ise tek bir kelime etmediği ve sessiz kaldığı bildirildi. Yaşananların kurum içinde, “Utanılarak” anlatıldığını ifade eden Diyanet kaynakları, BirGün’e şunları söyledi:

“Toplam 80 bin hacıya haccı anlatmak için gidenler bunu yapıyor. Kendi menfaat ve lükslerini temin etmek ile kibir ve gösterişten başka hiçbir dertleri yok. Diyanet böyle bir dönem görmedi.”