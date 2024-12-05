Diyanet imama kafayı taktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cami cemaatini AKP’nin mitingine götürmeyen 31 yaşındaki imam Yusuf Kılıç’a bir ceza daha verdiği ortaya çıktı.

Kılıç, İzmir Buca’da görev yaparken AKP İlçe Başkanlığı yöneticileri tarafından arandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan 2023’teki İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı mitinge cemaatini getirmesi istendi.

Ancak Kılıç bu talebi kabul etmedi. Skandalın duyulmasının ardından Diyanet İşleri Bakanlığı, Kılıç hakkında hem soruşturma başlattı hem de 29 Mayıs 2023’te Buca’daki başka bir camiye sürdü.

İmam odasında yatan ve cami tuvaletinde banyo yapmak zorunda kalan Kılıç’a bir süre sonra bir telefon daha geldi. Arayan Diyanet yetkilisi “video çekmesini, AKP yöneticileri tarafından aranmadığını söylemesini ve özür dilemesini” istedi, ihraç etmekle tehdit etti. Kılıç bunu kabul etmedi, Gezi’ye damgasını vuran müezzin Fuat Yıldırım gibi “Ben din insanıyım yalan söylemem” dedi.

Yusuf Kılıç

BİRİLERİ RAHATSIZ OLDU

Diyanet İşleri Bakanlığı, Kılıç’ın “Toplumun din görevlilerine karşı duyduğu güven ve saygınlık zedelenmesine neden olduğunu, tavrının iyi niyetli olmadığını” öne sürdü. Hem “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verdi hem de İzmir dışına sürdü.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Kılıç’ın yaşadıklarını anlattığı bir videonun sosyal medyadan yayılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bir soruşturma daha açtı. Bu soruşturma kapsamında da 28 Ekim 2024’te Kılıç’a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasını taşıyan bir yazıyla kınama ile cezalandırıldığı iletildi.