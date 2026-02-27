Diyanet'in beceriklisi: Bir kişi, üç koltuk

Türkiye’de milyonlarca yurttaş işsizlikle boğuşurken emekli ve asgari ücretli ise düşük gelirlerle yaşam mücadelesi verirken iktidar çevresindeki şanslı azınlığa koltuk yetiştirilemiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın araştırma merkezinin başındaki isim, dört farklı pozisyonda görev yapıyor. Fetva ve İslam Hukuku alanlarında uzman olan ve emekli profesör maaşı alan Murteza Bedir, Diyanet Vakfı 29 Mayıs üniversitesi ve Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde görev yapıyor, 2022 yılından beri YÖK üyeliği görevinde bulunuyor.

Akademik kariyerine 1993 yılında Sakarya İlahiyat Fakültesi’nde başlayan ve fakülte kadrosuna, “FETÖ’nün cenaze namazını kıldıran dönemin Sakarya İlahiyat Fakültesi dekanı Suat Yıldırım tarafından alındığı” öne sürülen Murteza Bedir’in yetenekleri dikkati çekiyor.

YOK YOK

İstanbul Üniversitesi’nden 2023 yılında, 55 yaşındayken emekli olan Bedir, akademideki çalışmalarına Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde devam ediyor. Üniversitenin resmi sitesindeki tam zamanlı akademik kadro listesinde ismi bulunan Murteza Bedir’in, 2022 yılında seçildiği YÖK üyeliği görevine de devam ettiği belirtiliyor.

Bedir’in görev yaptığı kurum ve kuruluşlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Bedir’in, Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde aktif görev aldığı kaydediliyor.

DEFALARCA HAC

Bedir’in öre yandan 2015-2020 döneminde yürüttüğü Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği sürecinde, milyonlarca yurttaş sıra beklerken defalarca hacca gittiği biliniyor. Görevleri itibarıyla “Diyanet’in beceriklisi” olarak nitelendirilen Bedir'in hacca giderken ücret ödemediği ve dolar kuru üzerinden günlük harcırah aldığı savunuluyor.

“MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Bedir’i, “Diyanet’in kaymağını yiyen ama hiç risk almayan becerikli kişi” olarak nitelendiren Diyanet kaynakları, şunları söylüyor:

“Diyanet'in onlarca skandalı kamuoyuna yansıdı. Bedir’in, uzmanlık alanı İslam Hukuku ve Fıkıh... Yani fetva üzerine. Bunca olay olurken susmak kendi bilgi birikimine göre nedir kendisi daha iyi bilir. Diyanet bu isimler yüzünden bu hale geldi. Bu kişilerin kişisel menfaatten başka amaçları yok. Adaleti konuşup haykırması gerekenler makamların esiri haline geldiler. Hakikati konuştukları an oturdukları tüm koltukların gideceğini çok iyi bilen hocalar bunlar."