Diyanet'in cuma hutbesinde içki ve 'zina' açıklaması: Ahlaksızlık

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinde içki ve zinayı 'ahlaksızlık' olarak ilan etti, faiz ve stokçuluk için 'cehennem ateşinden bir parça' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinde içki ve zina için 'ahlaksızlık' nitelemesinde bulundu.

"İslam, inandığımız gibi yaşamayı bize emreder" başlıklı hutbede, ticarette 'helal-haram' ayrımına dikkat edilmesi vurgusu yapıldı:

"Aile hayatımızdan ticaretimize, yeme içmemizden giyim kuşamımıza kadar hayatın her alanında İslam’ın koyduğu ilkelere riayet edersek; kendimize, Rabbimize ve çevremize karşı görevlerimizi yerine getirmiş oluruz. Öyleyse, eşimizin, çocuklarımızın, anne ve babamızın, akraba ve komşularımızın haklarını koruyalım. Ticaretimizde helali gözetelim, daha çok kazanmak için harama tevessül etmeyelim. Fahiş fiyat artışlarıyla kimseyi mağdur etmeyelim. Cehennem ateşinden bir parça olan faizden, karaborsacılıktan ve stokçuluktan uzak duralım. "

Hutbede, içki tüketimi ve zina için de 'ahlaksızlık' denildi. Hutbenin ilgili bölümü şöyle:

"Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha güçlü kılalım. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira gibi her türlü kötülükten; alkol, kumar, zina ve rüşvet gibi her türlü ahlaksızlıktan kaçınalım. Amellerimizi yok eden kibir, riya, gösteriş ve zulüm gibi haramlardan; Allah katında büyük bir vebal olan kul ve kamu hakkını ihlal etmekten sakınalım."