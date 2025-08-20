Diyanet'in tartışma yaratan hutbelerine bir tepki daha: "Demokrasi karşıtı politikaların yeni bir örneği"

Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbeleri kamuoyu tarafından eleştiri ile karşılanmıştı. Karya Kadın Derneği ve Eğitim-Sen Muğla Şubesi'nden de Diyanet'in hutbelerine tepki geldi.

Yapılan ortak açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Diyanet’in Ağustos Hutbeleri Anayasanın eşitlik ve laiklik ilkelerine karşıdır.

Siyasal iktidar ve onun kurumları tarikatlar ve cemaatlerle kurdukları ortaklık üzerinden toplumsal yaşamı kendi muhafazakar ideolojisi doğrultusunda adım adım inşa etmektedir. Kadın düşmanı politikalarla kadınların ve kız çocukların anayasal haklarına, toplumsal eşitliğe, eğitim ve çalışma yaşamı başta olmak üzere en temel haklarına sürekli bir saldırı içindedir.

Kadınlar ve tüm bir toplum haya, edep, fıtrat kavramlarıyla kuşatılmak isteniyor

Anayasanın eşitlik, laiklik ilkelerine kadın ve çocuk haklarına aykırı söylemleri yıllardır sürdüren Diyanet 1 Ağustos’ta kadınların giyim ve yaşam tarzını hedef alan bir cuma hutbesi yayınladı. 8 dile çevrilen hutbe 81 ilde en az 90.000 camide yüzde doksan dokuzu erkek olan cami cemaatine eş zamanlı olarak okundu. Giyinik çıplaklar denilerek “makbul olmayan” kadınlara hat bildirme görevini erkeklere verdi. “Neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur”, “Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır” denilerek sadece cami cemaati erkeklerine değil, toplumdaki tüm erkeklere bu talimatları uygulatmak için “uygunsuz” bulunan herkesi hedef alındı. Kadın bedeni yine kamusal ahlakın sınır taşı yapılarak; “şeffaf kıyafet”, “kısa etek”, “giyinik çıplaklar” gibi ifadelerle ahlaki bir disiplin mekanizması kurulmaktadır.

Hatırlatıyoruz: Mahsa Amini başörtüsü takmadığı için değil, “uygunsuz şekilde” taktığı için İran ahlak polisince tutuklanmış ve öldürülmüştü. Laiklik ilkesinin altını oyan hutbe, kurum ve her türlü söylem “uygunsuz” olmanın da ötesinde Anayasa’ya aykırıdır.

Bu hutbe laiklik, eşitlik ve demokrasi karşıtı politikaların yeni bir örneğidir.

1 Ağustos hutbesine karşı tüm ülkede kadınlar ve kadın örgütleri bedenimiz, hayatımız bizimdir itirazları yükseltirken 15 Ağustos tarihli yeni bir hutbe geldi.

Tebaa Değil Eşit Yurttaşlarız

Kadına yönelik şiddet tırmanırken, kadın cinayetleri trajik boyutlardayken Diyanet bu kez de 15 Ağustos hutbesi ile de kadınların eşit miras hakkını hedef aldı. Kadınların eşit miras hakkı medeni kanun ve anayasa ile güvence altındayken, hutbe açıkça kadınların eşit miras hakkına itiraz ediyor, yarıya indirmek istiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Ağustos Cuma hutbesinde kullanılan “kız çocuklarını mirastan mahrum bırakmak ve kız çocuklarının Allah’ın takdir ettiği hakka razı olması kul hakkıdır.” “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır.” demek kadınların ve kız çocuklarının temel anayasal haklarına açık bir saldırıdır. Bu sözler anayasayı medeni hukuk düzenini kazanılmış hakları ve eşit yurttaşlık ilkesini yok saymakta kadınların yıllarca süren mücadelesiyle elde ettiği kazanımları tartışmaya açmaktadır.

Diyanet işleri Başkanlığı başta olmak üzere hiçbir kurum kadınların ve kız çocuklarının eşit yurttaşlık hakkını sorgulayamaz. İktidarın kadınların özgür yaşam, medeni haklar ve eğitim haklarına yönettiği her türlü saldırıya karşı çıkmaya devam edeceğiz toplumsal eşitlik ancak kadınların özgürlüğü ve haklarının güvence altına alınmasıyla mümkündür.

"AİLE İÇİ ŞİDDETİN VARLIĞI HALİNDE' ARABULUCULUK UYGULANMAZ"

Bu hutbelerle birlikte Adalet Bakanlığı “aile arabuluculuğunu ülkeye kazandırmak istediklerini, tarafların arabuluculukla boşanma konusunda anlaşabileceklerini ve mahkeme onayı ile hızlıca boşuna geleceklerini söyledi. Oysa Medeni Kanun’da hâlihazırda düzenlenmiş olan anlaşmalı boşanma tarafların kendi iradeleriyle boşanma konusunda anlaşmaları halinde hakim onayıyla zaten hızlıca gerçekleşebiliyorken.

Evlilikte ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan kadınların uzlaşmaya zorlamak yaşamlarını risk yatmak anlamına gelir. Bu nedenle İstanbul sözleşmesi ve CEDAW gibi uluslararası sözleşmeler “aile içi şiddetin varlığı halinde” arabuluculuğu yasaklar.

Aile arabuluculuğu sistemi, kadınların nafaka mal paylaşımı ve tazminat gibi ekonomik haklarından feragat etmeye zorlayabileceği gibi şiddet gördükleri ilişkilerde yeniden travmatize edilebileceğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle pazarlık güçlerinin zayıflayarak erkek lehine sonuçlar doğuracağı açıktır.

Kadınların kazanılmış haklarını, laikliği ve demokratik değerleri savunarak toplumsal yaşamın her alanında ve eğitimde, cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kadınların eşit miras hakkı, kadın mücadelesinin sonucunda Medeni Kanun ve Anayasa ile güvence altındadır.

Bize dayatılmak istenen düzene boyun eğmeyeceğiz.

Miras, nafaka, medeni haklarımız konusundaki kazanımlarımızdan

Eşitlik, Özgürlük ve laiklik mücadelemizden vaz geçmeyeceğiz."